Çin'de 6,3 Büyüklüğündeki Deprem Paniğe Yol Açtı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincan eyaletinde güçlü bir yer sarsıntısı kaydedildi. İlk bilgilere göre, doğal afet sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Depremin 16 Haziran'da yerel saatle yaklaşık 17:06'da meydana geldiği bildirildi. Uzmanlar sarsıntının büyüklüğünü 6,3 olarak değerlendiriyor. Depremin merkez üssü, Haysi bölgesindeki dağlık alanda, yaklaşık 10 kilometre derinlikte yer alıyor.

Güçlü sarsıntıların ardından, deprem merkezine yakın bölgelerdeki kömür madenlerinde çalışan işçiler hızla güvenli yerlere tahliye edildi. Şu anda yetkili kurumlar, meydana gelen hasarı ve yaralı sayısını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalmış olabilecek vatandaşları arama çalışmalarına başladı. Aynı zamanda uzmanlar, heyelan ve diğer ikincil doğal afetlerin meydana gelme olasılığını da değerlendiriyor.

Çin'in ilgili kurumları acil durum önlemlerini devreye soktu. Ana depremin ardından birkaç artçı sarsıntı da kaydedildi ve bunlardan en güçlüsünün büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.