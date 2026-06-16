Ebola Virüsü 30 Gün İçinde Avrupa ve Asya'ya Ulaşabilir

·45·Dünya
Ebola Virüsü 30 Gün İçinde Avrupa ve Asya'ya Ulaşabilir

Japon bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına göre, Afrika'da Ebola virüsü bulaşmış kişiler 30 gün içinde Avrupa ve Asya'daki büyük havalimanlarına ulaşabilir.

Izvestiya gazetesi konuya ilişkin haber verdi.

Bilgilere göre araştırma, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'dan gerçekleştirilebilecek uçuşların analizine dayanıyor. Bilim insanları, virüs taşıyıcılarının potansiyel rotalar üzerinden uluslararası ulaşım merkezlerine girebileceğini vurguluyor.

Hesaplamalara göre en yüksek risk Belçika (%92), Fransa (%91), Birleşik Arap Emirlikleri (%88) ve Türkiye (%86) için geçerli.

Araştırma kapsamında 11.264 havalimanı, 569.741 uçuş rotası ve 330 milyon yolcuya ait veriler analiz edildi. Uzmanlar, bu tür modellerin virüs yayılımını önceden tahmin etmede büyük önem taşıdığını belirtti.

Aynı zamanda bilim insanları, bir virüs taşıyıcısının ülkeye giriş yapmasının, virüsün kitlesel olarak yayılacağı anlamına gelmediğini de kaydediyor.

Uzmanlara göre, temel faktörler değişmediği sürece bu öngörüler gelecek dönem için de geçerliliğini koruyacaktır.

Kongo Demokratik CumhuriyetiUgandaBelçikaFransaTürkiye
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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