“Karpuzların Koruyucusu” olarak anılan kedi interneti kasıp kavurdu

·33·Dünya
“Karpuzların Koruyucusu” olarak anılan kedi interneti kasıp kavurdu

Tayland'daki bir karpuz çiftliğinde yaşayan Perl isimli kedi, sosyal medyada beklenmedik bir şöhrete kavuştu.

Paylaşılan fotoğraflarda, karpuzların arasında oldukça ciddi bir ifadeyle oturduğu görülüyor. Kullanıcılar onu şaka yollu çiftliği denetleyen bir “müfettiş” ve “karpuzların koruyucusu” olarak adlandırıyor.

Aslında Perl bir koruma değil. Ancak vakur görünümü ve sorumlu tavırla oturuşu internet kullanıcılarının çok hoşuna gitti.

Fotoğraflar kısa sürede hızla yayılarak Perl'i dünya çapında ünlü kedilerden biri haline getirdi.

TaylandPearl
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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