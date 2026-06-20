Uçakta İbadet Kolaylığı: Suudi Havayollarından Yeni Çözüm

·1·Dünya
Uçakta İbadet Kolaylığı: Suudi Havayollarından Yeni Çözüm

Suudi Havayolları, yolculara daha konforlu koşullar sunmak amacıyla bazı uzun mesafe uçuşlarını gerçekleştiren uçaklarında özel namaz alanları oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, bunun için uçaktaki bazı koltuklar kaldırılarak yerlerine seccadeler yerleştirildi. Bu alan, yolcuların uçuş sırasında rahatça ibadet etmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca, namaz alanına Kabe'nin yönünü gösteren özel bir işaret yerleştirilerek yolcuların kıbleyi doğru belirlemesine yardımcı olundu. Bu tür kolaylıklar, özellikle uzun uçuşlarda büyük önem taşıyor.

Söz konusu yenilik yolcular tarafından olumlu karşılanıyor. Birçok kişi bu girişimi insanların dini ihtiyaçlarına bir saygı göstergesi olarak değerlendiriyor ve bu tür pratik çözümlerin diğer havayolu şirketleri için de örnek olabileceğini vurguluyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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