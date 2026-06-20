Londra yakınlarında iki yolcu treni çarpıştı

19 Haziran'da Büyük Britanya'da, Bedford şehri yakınlarında iki yolcu treninin karıştığı bir demiryolu kazası meydana geldi.

Britanya ulaşım polisinin verdiği bilgilere göre, çarpışma sonucunda trenlerden birinin makinistinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, en az 89 kişi çeşitli derecelerde yaralanırken, bunlardan 11'inin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Olay yerine hızla kurtarma ekipleri, ambulanslar ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılara ilk tıbbi müdahale yapıldı ve ardından yakınlardaki hastanelere nakledildiler.

Kazanın nedenlerini belirlemek amacıyla özel bir soruşturma başlatıldı. Uzmanlar çarpışmaya neyin sebep olduğunu araştırıyor.