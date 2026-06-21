Almatı'da dil tartışması: Süpermarketteki kavga para cezasıyla sonuçlandı

·56·Dünya
Almatı'da dil tartışması: Süpermarketteki kavga para cezasıyla sonuçlandı

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki süpermarketlerden birinde meydana gelen tartışma, sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Yayılan videolarda, kadın bir müşterinin kasadaki kuyruklardan memnuniyetsiz olduğu ve mağaza çalışanından kendisiyle Rusça konuşmasını talep ettiği görülüyor. Ancak yöneticinin durumu Kazakça açıklayarak kısa süre içinde ek bir kasiyerin geleceğini belirtmesi, taraflar arasında sert bir tartışmaya neden oldu.

Olay kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında farklı görüş ve tartışmalara yol açtı. Bazıları hizmetin devlet dilinde verilmesini desteklerken, diğerleri müşteriye uygun dilin seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kolluk kuvvetleri olayla ilgili inceleme başlatarak dava dosyalarını mahkemeye sundu. Mahkeme kararıyla, tartışma çıkaran kadına 20 MRP tutarında, yani yaklaşık 84 bin tenge (yaklaşık 3 milyon som) para cezası verildi.

AlmatıKazakistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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