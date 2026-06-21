Çin'deki Korkunç Merdiven Turistleri Dehşete Düşürüyor

·74·Dünya
Çin'deki Korkunç Merdiven Turistleri Dehşete Düşürüyor

Çin'in Hunan eyaletindeki en korkunç ve aynı zamanda en şaşırtıcı yerlerden biri, gökyüzünde asılıymış hissi veren bu merdivenlerdir. Zhangjiajie Milli Orman Parkı bölgesinde yer alan bu yol, 278 basamak ve birkaç ince halattan oluşmaktadır.

Toplam uzunluğu 168 metredir. En dehşet verici olanı ise, aşağıda yaklaşık 1,5 kilometre derinliğinde bir uçurumun bulunmasıdır. Güçlü rüzgarlar estiğinde yapı hafifçe sallanır ve her adım, turistin cesaretini ciddi bir sınavdan geçirir.

Birçok turist güvenlik halatlarına sıkıca tutunarak ilerlerken, bazıları korkudan dolayı emekleyerek çıkmak zorunda kalır. Bu yolu geçmek bazen birkaç saat sürer.

Ancak kalbi daha dayanıklı olanlar için de uygun bir imkan sunulmuştur. Bölgede bulunan ünlü Bailong asansörü, dünyanın en yüksek dış asansörlerinden biri olup, turistleri sadece iki dakika içinde 330 metre yükseklikteki dağ zirvesine çıkarır. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu asansör, dünyanın en yüksek "açık hava" asansörü olarak kabul edilir.

Bu mekan, sadece güzel manzaralarıyla değil, aynı zamanda adrenalin ve heyecan dolu sınavlarıyla da dünya turistlerini cezbetmeye devam ediyor.

Çin'in Zhangjiajie dağlarındaki devasa Bailong asansörü.

ÇinHunanZhangjiajieBailunGuinness
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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