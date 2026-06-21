Viral video: LGBT bayrağı verilen çocuk onu hemen çöpe attı

Sosyal medyada küçük bir çocukla ilgili video geniş tartışmalara neden oluyor. Videoda, bir kızın çocuğa LGBT bayrağı verdiği, ancak çocuğun onu hemen çöp kutusuna attığı görülüyor.

Bu olay kısa sürede internette yayılarak farklı görüş ve tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, çocuğun bu hareketini "kendi görüşünü ifade etmesi" olarak yorumluyor.

Öte yandan bazıları, çocuğun yaşının küçük olması ve bu hareketinin arkasında hangi faktörlerin olabileceği konusunda fikir yürütüyor.

Kısa bir video olmasına rağmen, geniş halk kitleleri arasında çeşitli tartışmalara neden oldu. Şu ana kadar bu olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.