New York'ta Özbekistan bayraklı tren herkesi hayrete düşürdü (video)

Sosyal ağlarda, New York metrosundaki trenlerden birinin Özbekistan temasıyla süslendiğini gösteren videolar hızla yayılıyor.

Görüntülerde, trenin dış kısmında Özbekistan devlet bayrağının ve milli sembollerin renkleri olan mavi, beyaz ve yeşil tonlarda tasarlanmış süslemeler görülüyor.

Bu sıra dışı tasarım, internet kullanıcılarının dikkatini çekerek birçok olumlu tepkiye neden oldu.

Özellikle yurt dışında yaşayan Özbekler, dünyanın en ünlü şehirlerinden biri olan New York'ta ülkelerinin bayrağını görmenin kendilerine ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini yazıyorlar.

Sosyal ağlarda bu anla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Birçok kişi bunu, Özbekistan'ın uluslararası alandaki itibarının ve tanınırlığının bir başka parlak örneği olarak değerlendiriyor.