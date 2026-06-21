Hintli adam kendisi için sahte cenaze töreni düzenledi (video)

Hint medyasının haberine göre, Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, "cenazesine kimlerin geleceğini" ve "kendisine ne kadar saygı duyduklarını ve onu ne kadar sevdiklerini" öğrenmek amacıyla sahte bir cenaze töreni organize etti. Medyada yer alan habere göre, Mohan Lal bir cenaze arabasına uzanarak krematoryuma götürülmeyi istedi ve bu sırada arka planda duygusal şarkılar çaldı.

Öldüğü haberi hızla yayıldı ve yüzlerce köylü törene katıldı. NDTV'nin haberine göre, varış noktasına ulaştıklarında Mohan Lal aniden ayağa kalkarak "herkesi şaşkına çevirdi". Ardından, sahte cenaze töreninde sembolik bir bebek yakıldı ve büyük bir kutlama düzenlendi.

Bu olay internette geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

NDTV'nin bildirdiğine göre, köylüler Mohan Lal'ı sadece sıradan bir insan olarak değil, aktif bir toplum gönüllüsü olarak tanıyorlar. Yağmur mevsiminde kremasyon sırasında yaşanan zorluklara tanık olduğu için yakın zamanda kendi imkanlarıyla köyde modern bir krematoryum inşa ettirmişti.

Medya kaynaklarına göre, Mohan Lal'ın eşi Jivan Jyoti 14 yıl önce vefat etmiş olup, kendisi iki oğul ve bir kız çocuk yetiştirmektedir.