İspanya Başbakanı'nın Eşi Yolsuzluk Davasında Yargılanacak

·34·Dünya
İspanya Başbakanı'nın Eşi Yolsuzluk Davasında Yargılanacak

EFE haber ajansının bildirdiğine göre, İspanya Başbakanı'nın eşi Begonya Gómez, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının zimmetine geçirilmesi davasıyla ilgili jüri önünde yargılanacak. İlk duruşmaların ardından mahkeme, sanık hakkında sıkı ihtiyati tedbirler uyguladı.

Mahkeme tarafından getirilen kısıtlamalar

Yargılama sürecinde Begonya Gómez'in ülkeden kaçma riskini önlemek amacıyla şu önleyici tedbirler uygulanmıştır:

  • Yurt dışı çıkış yasağı: İspanya topraklarını terk etmesi kesinlikle yasaklanmıştır;

  • Belgelere el konulması: Yurt dışı pasaportuna mahkeme tarafından el konulmuştur;

  • Zorunlu imza yükümlülüğü: Bayan Gómez'in ayda iki kez ilgili denetim organlarına giderek imza vermesi gerekmektedir.

Suçlamaların içeriği ve talep edilen ceza

Söz konusu ceza davası kapsamında savcılık oldukça ağır bir ceza talep ediyor. Daha önce devlet savcısı tarafından Gómez için 24 yıl hapis cezası istendiği bildirilmişti.

Başbakan'ın eşi şu anda şu suçlamalarla karşı karşıyadır:

  1. Özel sektörde yolsuzluğa sebebiyet vermek;

  2. Devlet fonlarını zimmetine geçirmek;

  3. Bütçe kaynaklarını yanlış ve amaçsız kullanmak;

  4. Mevkiini kullanarak kararlar üzerinde yasa dışı nüfuz kurmak.

Bu davada sadece Gómez değil, ona suç ortaklığı yaptığı iddia edilen danışmanı Cristina Álvarez ve büyük iş insanı Juan Carlos Barrabes de mahkeme önünde hesap verecek.

Ceza davasının başlangıcı ve yeni gelişen olaylar

Bu yankı uyandıran ceza davası 2024 baharında başlamıştı. O dönemde «Temiz Eller» (Manos Limpias) adlı sivil toplum kuruluşu bir dilekçe ile Begonya Gómez'i, hükümet sözleşmelerini ve devlet ihalelerini belirli şirketlere vermek için siyasi bağlantılarını kullanmakla suçlamıştı.

Daha sonra yürütülen soruşturma faaliyetleri sırasında davanın kapsamı genişledi. Gómez'in Madrid'deki üniversite kürsüsündeki faaliyetleri, oradaki mali süreçler ve personel alımındaki şüpheli prosedürlerle ilgili yeni suç unsurları da dosyaya eklendi.

Savunma tarafının pozisyonu: Begonya Gómez'in avukatları ve savunucuları, müvekkillerinin tamamen masum olduğunu iddia ediyorlar. Onlara göre, bu ceza davasının arkasında hiçbir gerçek hukuki temel bulunmamakta ve süreç tamamen siyasi nedenlerle, yani mevcut Başbakan'a baskı yapmak amacıyla organize edilmiştir.

Begoña GómezMadridCristina ÁlvarezJuan Carlos BarrabésManos Limpias
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hintli adam kendisi için sahte cenaze töreni düzenledi (video)Hintli adam kendisi için sahte cenaze töreni düzenledi (video)Bugün, 20:35New York'ta Özbekistan bayraklı tren herkesi hayrete düşürdü (video)New York'ta Özbekistan bayraklı tren herkesi hayrete düşürdü (video)Bugün, 19:17Dört Bacaklı Kadın: Tarihteki Şaşırtıcı GerçekDört Bacaklı Kadın: Tarihteki Şaşırtıcı GerçekBugün, 17:29İşe yüzerek gitmek trend oldu: İsviçre'de sıra dışı bir yaşam tarzıİşe yüzerek gitmek trend oldu: İsviçre'de sıra dışı bir yaşam tarzıBugün, 17:17Viral video: LGBT bayrağı verilen çocuk onu hemen çöpe attıViral video: LGBT bayrağı verilen çocuk onu hemen çöpe attıBugün, 16:30Türkiye'de minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi hayatını kaybettiBugün, 14:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı