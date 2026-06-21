İspanya Başbakanı'nın Eşi Yolsuzluk Davasında Yargılanacak

EFE haber ajansının bildirdiğine göre, İspanya Başbakanı'nın eşi Begonya Gómez, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının zimmetine geçirilmesi davasıyla ilgili jüri önünde yargılanacak. İlk duruşmaların ardından mahkeme, sanık hakkında sıkı ihtiyati tedbirler uyguladı.

Mahkeme tarafından getirilen kısıtlamalar

Yargılama sürecinde Begonya Gómez'in ülkeden kaçma riskini önlemek amacıyla şu önleyici tedbirler uygulanmıştır:

Yurt dışı çıkış yasağı: İspanya topraklarını terk etmesi kesinlikle yasaklanmıştır;

Belgelere el konulması: Yurt dışı pasaportuna mahkeme tarafından el konulmuştur;

Zorunlu imza yükümlülüğü: Bayan Gómez'in ayda iki kez ilgili denetim organlarına giderek imza vermesi gerekmektedir.

Suçlamaların içeriği ve talep edilen ceza

Söz konusu ceza davası kapsamında savcılık oldukça ağır bir ceza talep ediyor. Daha önce devlet savcısı tarafından Gómez için 24 yıl hapis cezası istendiği bildirilmişti.

Başbakan'ın eşi şu anda şu suçlamalarla karşı karşıyadır:

Özel sektörde yolsuzluğa sebebiyet vermek; Devlet fonlarını zimmetine geçirmek; Bütçe kaynaklarını yanlış ve amaçsız kullanmak; Mevkiini kullanarak kararlar üzerinde yasa dışı nüfuz kurmak.

Bu davada sadece Gómez değil, ona suç ortaklığı yaptığı iddia edilen danışmanı Cristina Álvarez ve büyük iş insanı Juan Carlos Barrabes de mahkeme önünde hesap verecek.

Ceza davasının başlangıcı ve yeni gelişen olaylar

Bu yankı uyandıran ceza davası 2024 baharında başlamıştı. O dönemde «Temiz Eller» (Manos Limpias) adlı sivil toplum kuruluşu bir dilekçe ile Begonya Gómez'i, hükümet sözleşmelerini ve devlet ihalelerini belirli şirketlere vermek için siyasi bağlantılarını kullanmakla suçlamıştı.

Daha sonra yürütülen soruşturma faaliyetleri sırasında davanın kapsamı genişledi. Gómez'in Madrid'deki üniversite kürsüsündeki faaliyetleri, oradaki mali süreçler ve personel alımındaki şüpheli prosedürlerle ilgili yeni suç unsurları da dosyaya eklendi.