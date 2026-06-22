Gökdelenlerde kurulan orman

İtalya'nın Milano şehrinde tam da böyle eşsiz bir konut kompleksi bulunmaktadır. Burası "Bosco Verticale", yani "Dikey Orman" adıyla tanınır.

Söz konusu kompleks, biri 110 metre, diğeri ise 76 metre yüksekliğinde iki yüksek kuleden oluşmaktadır.

Projenin en dikkat çekici yanı, her kattaki dairelerin teraslarının çeşitli bitkilerle süslenmiş olmasıdır. Bina cephelerinde yaklaşık 900 ağaç, 5000'e yakın çalı ile 11 binden fazla çok yıllık bitki ve çiçek bakımı yapılmaktadır.

Eğer bu yeşillikler sıradan bir araziye dikilseydi, yaklaşık 2 hektarlık alanı kaplayan gerçek bir orman oluştururlardı.

Bu eşsiz kompleksin inşaatı 2009 yılında başlamış ve 2014 yılında tamamen tamamlanmıştır.