Kazakistan'da Mağaza Çalışanından Rusça Konuşmasını İsteyen Kadına Para Cezası

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki süpermarketlerden birinde meydana gelen dil tartışması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mağaza çalışanından Rusça cevap vermesini talep eden Rus vatandaşı idari yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Olayın Small süpermarketinde gerçekleştiği bildirildi. Müşteri olan kadın, kasalardaki uzun kuyruktan şikayet ederek yönetimden açıklama istedi. Mağaza çalışanı ise kısa süre içinde ek bir kasanın açılacağını Kazakça olarak açıkladı.

Ancak bu cevap Rus kadın tarafından yeterli bulunmadı. Çalışanın Rusça konuşmasını talep eden kadın, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Buna rağmen süpermarket çalışanı soğukkanlılığını koruyarak iletişime devlet dilinde devam etti.

Söz konusu video daha sonra sosyal medyada yayılarak kamuoyunun dikkatini çekti. Olay, kolluk kuvvetleri tarafından incelendi.

Mahkeme kararıyla, Galina Liss isimli Rus vatandaşına, kamuya açık alanda tartışmaya yol açabilecek davranışları nedeniyle 86,5 bin tenge tutarında idari para cezası verildi.