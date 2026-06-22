Cami Yakınındaki Baltalı Saldırı Kamuoyunu Şoke Etti

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki bir cami yakınında gerçekleşen saldırı, kamuoyunda ciddi endişeye yol açtı. Baltalı bir şahsın birkaç kişiye saldırması sonucu beş kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 19 Haziran akşamı şehrin batı kısmında yer alan Broomhouse Camii çevresindeki park alanında meydana geldi. Şüphelinin saldırıdan sonra saldırgan tutumunu sürdürerek bir akaryakıt istasyonunda kargaşa çıkardığı bildirildi.

Şahsın bir otomobilin camını kırdığı ve ayrıca yakındaki bir pizzacı dükkanının kapısına zarar verdiği belirtildi.

Saldırı sonucu yaralananların hafif ve orta dereceli vücut yaraları aldığı bildirildi. Yaralılar arasında 22 yaşında iki genç ile 24, 27 ve 39 yaşlarında vatandaşların olduğu, bazı mağdurların Müslüman olduğu kaydedildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından 34 yaşındaki şüpheli yakalandı. Soruşturma makamları olayın tüm ayrıntılarını incelemeye devam ediyor.

İlk bilgilere göre, emniyet güçleri saldırının arkasında ksenofobik motiflerin olabileceğini dışlamıyor. Bu kapsamda terörle mücadele birimleri de çalışmalara dahil edildi. Ancak olayın kesin nedenlerine ilişkin nihai bir sonuç henüz açıklanmadı.