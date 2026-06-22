816 Milyon Dolarlık Kokain: Avustralya'da Rekor El Koyma

Avustralya Federal Polisi, Sidney yakınlarındaki Londerderry bölgesinde ülke tarihinin en büyük kokain sevkiyatına el koydu.

Resmi verilere göre, üç nakliye konteynerinin sahte tabanları altına gizlenmiş plastik kaplarda toplam 2,7 ton kokain bulundu.

Uzmanların hesaplamalarına göre, ele geçirilen uyuşturucuların karaborsadaki değeri yaklaşık 816 milyon ABD dolarına denk geliyor. Bu miktar yaklaşık 3 milyon tek kullanımlık doza karşılık geliyor.

Operasyon sırasında 21 ve 25 yaşlarında iki erkek gözaltına alındı. Bu kişilere, yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi yasa dışı yollarla ülkeye sokmak ve bulundurmak suçlaması yöneltildi.

Soruşturma verilerine göre, kokain Avustralya'ya Kuzey Queensland bölgesi üzerinden sokulmuş ve ardından Sidney'e ulaştırılmış.

Söz konusu operasyon, "Operation Minjiang" adlı özel soruşturma kapsamında gerçekleştirildi ve bu çalışma kapsamında şimdiye kadar 3 tondan fazla çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.