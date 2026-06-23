Rusya'da Dolandırıcılara İnanan Kadın Kendi Evini Yaktı
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Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde bir kadın, dolandırıcıların tuzağına düşerek kendi dairesini ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre dolandırıcılar, kadını yüksek miktarda sigorta tazminatı alabileceğine ikna etmiş. Kadın önce onlara 40 bin ruble göndermiş, ardından onların talimatıyla evini yakmış.
Yangın sırasında dolandırıcı, telefon aracılığıyla kadının hareketlerini yönlendirmiş. Oda dumanla dolunca kadın dışarı çıkmış.
Kurtarma ekipleri yangını hızla söndürdü. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunularak soruşturma başlatıldı.
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