Trump Silah Stoklarının Azalması Nedeniyle Savunma Devlerini Topluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze ve mühimmat stoklarının azalmasından endişe duyduğu belirtiliyor.

WSJ'nin haberine göre, Beyaz Saray'da Pentagon yönetimi ile Lockheed Martin, RTX ve Boeing gibi büyük savunma şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde, ABD askeri depolarının daha hızlı doldurulması, silah üretiminin hızlandırılması ve savunma sanayii kapasitelerinin genişletilmesi konuları ele alınacak.

Pentagon, daha fazla Patriot ve Tomahawk füzesi üretimi konusunda ön anlaşmalara vardı. Ancak bu programların finansmanı henüz Kongre tarafından nihai olarak onaylanmadı.