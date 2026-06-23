22 Saatlik Uçuş: Sidney–Londra Hattı Tarihe Geçiyor

Avustralya'nın Qantas havayolu şirketi, Ekim 2027'den itibaren Sidney ve Londra arasında duraksız düzenli uçuşlar başlatmayı planlıyor.

Reuters'ın haberine göre, uzunluğu 16 bin kilometreden fazla olan bu rota, yolcu uçuşları arasındaki en uzun uçuş olması bekleniyor.

Şu anda bu rotadaki uçuşlar genellikle Singapur üzerinden gerçekleştiriliyor ve yolculuk neredeyse bir tam gün sürüyor.

Yeni uçuşlar için özel olarak donatılmış Airbus A350-1000ULR uçağı kullanılacak. Ek yakıt tankları eklenerek uçuş süresinin 22 saate kadar uzatılması sağlanacak.

Ayrıca uçak, alışılmışın dışındaki 400'den fazla yolcu yerine 238 yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu, uzun mesafeli uçuşta konfor ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılıyor.

Bu proje hayata geçirilirse, havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.