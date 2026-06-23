Kazakistan, Özbekistan'dan Domates İthalatını Bir Hafta Boyunca Kısıtladı

·1·Dünya
Kazakistan, Özbekistan'dan Domates İthalatını Bir Hafta Boyunca Kısıtladı

Kazakistan Cumhuriyeti, üçüncü ülkelerden taze veya soğutulmuş domateslerin tüm taşıma türleriyle ülke topraklarına girişine bir haftalık geçici yasak getirmiştir. Bu durum, Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın 22 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği "Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına domates girişinin bazı meseleleri hakkında" konulu 250 sayılı emrinde bildirilmiştir.

Edinilen bilgiye göre, Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov, taze ve soğutulmuş domates ithalatının geçici olarak kısıtlanmasına ilişkin ilgili belgeyi imzalamıştır. Alınan karar uyarınca, söz konusu yasak 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olacak ve bu süre zarfında belirlenen gerekliliklerin sıkı bir şekilde uygulanması gerekecektir.

Bu kısıtlamaların Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olmayan ülkelerden getirilen domates ürünleri için geçerli olduğu vurgulanmıştır. Ancak, AEB üyesi ülkelerden ithal edilen ürünler bu yasak kapsamında değildir ve onlar için mevcut düzenlemeler geçerliliğini korumaktadır.

Bununla birlikte, domateslerin Kazakistan toprakları üzerinden transit taşınması ve birlik ülkeleri arasında cumhuriyet üzerinden yük teslimatı imkanı devam etmektedir. Söz konusu emir 22 Haziran'da imzalanmış olup, kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Hatırlatmak gerekir ki, Özbekistan 2020 yılından beri Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci devlet statüsündedir ancak şu ana kadar örgütün tam üyesi değildir. Bu bağlamda, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi, dış ekonomik faaliyet katılımcılarından ve uluslararası nakliyecilerden bu yeni gereklilikleri ve kısıtlamaları dikkate almalarını istemiştir.

KazakistanÖzbekistanAvrasya Ekonomik BirliğiAydarbek Saparov
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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