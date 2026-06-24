İsrail'in İran'a binlerce Starlink cihazını gizlice soktuğu doğru mu?

·44·Dünya
İsrail'in İran'a binlerce Starlink cihazını gizlice soktuğu doğru mu?

İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, İran ile ilgili gizli bir operasyon hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı.

Bennett'e göre, 2021–2022 yıllarında İran'da internet bağlantısını korumak ve hükümet karşıtı göstericileri desteklemek amacıyla on binlerce Starlink cihazı satın alma ve ülkeye gizlice sokma girişimi başlatılmıştı.

Bennett, bu cihazların göstericilerin internet üzerinden iletişim kurmasını, eylemlerini koordine etmesini ve bilgi paylaşımını sağlaması gerektiğini belirtti.

Eski Başbakan'a göre, proje tam olarak hayata geçirilmiş olsaydı, İran içindeki muhalefetin imkanları önemli ölçüde genişlemiş olurdu.

Bennett, "Maalesef mevcut hükümet bu girişimi tamamlamadı. Protestolar başladığında gerekli altyapı mevcut değildi" şeklinde açıklama yaptı.

İsrail hükümeti şu ana kadar bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Naftali BennettİsrailİranStarlink
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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