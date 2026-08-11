Merkeziyetsiz Bluesky Ağının Etkinliği Azalıyor

2024 yılı Kasım ayında ABD seçimlerinin ardından Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformundan toplu geçiş yapan kullanıcılar sayesinde hızla popülerleşen merkeziyetsiz Bluesky sosyal ağı, günümüzde kitlesini korumakta zorlanıyor. similarweb.com verilerine göre platformun mobil uygulaması, 2026 yılı Haziran ayında dünya genelinde 10,4 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %27,2’lik düşüş anlamına geliyor. Techcrunch.com bunu bildiriyor .

Mobil uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısı da düşmeye devam etti. Bu sayı, Temmuz ayında geçen yıla göre %25,6 azalarak yaklaşık 3 milyona geriledi. Bu düşüşler, ağda kayıtlı hesapların sayısı artmaya devam etmesine rağmen kullanıcıların daha küçük bir bölümünün uygulamayı düzenli olarak kullandığını gösteriyor. Bu durum, seçim sonrası tepkiler nedeniyle Bluesky ağına katılanların bir kısmının uzun vadeli olarak kalmadığına işaret ediyor.

İstatistikler ve Temel Göstergeler

Uzmanlara göre en önemli nokta, Bluesky’nin yalnızca seçim sonrası geçici ve sansasyonel büyümesini kaybetmemiş olması. Ağın uygulaması, 2024 yılı sonundaki zirvesinden bu yana aylık aktif kullanıcılarının yarısından fazlasını kaybetti. Özellikle 2024’ün dördüncü çeyreğinde ortalama 22,1 milyon olan bu sayı, 2026’nın ikinci çeyreğinde 10,7 milyona düştü. Bu da yaklaşık %52’lik bir gerileme anlamına geliyor.

Buna rağmen Bluesky’de kalan kullanıcıların bağlılığı yüksek seviyesini koruyor. Daha küçük topluluk nispeten aktif durumda. Haziran ayında günlük aktif kullanıcıların aylık kullanıcılara oranı olan bağlılık oranı yaklaşık %29 olarak gerçekleşti ve bu, Meta şirketine ait Threads seviyesine denk geliyor. Ancak bu rakamlar Bluesky yönetimi için fazla endişe verici değil; çünkü şirket odağını yalnızca tek bir uygulamanın başarısına değil, temelindeki AT Proto protokolünün geliştirilmesine yöneltiyor.

Gelecek Planları ve Diğer Platformların Durumu

Günümüzde AT Proto protokolü temelinde çalışan BlackSky ve Eurosky gibi projeler büyüyor. Ayrıca video içeriğine odaklanan Skylight gibi uygulamalar da ilk başarılarını elde ediyor. Bunun yanı sıra şirket, Attie adlı yapay zekâ tabanlı bir araştırma aracını tanıttı ve şu anda gizliliği güvence altına almak ve kişisel verileri desteklemek üzerinde çalışıyor. Bu durum, gelecekte kamusal alanlardan ziyade özel ağlarla ilgilenen yeni türden kullanıcıları çekebilir.

Benzer dijital analizler, Bluesky kullanıcılarının X ağına geri dönmediğini gösteriyor. Aksine, X platformunun mobil cihazlardaki küresel aylık aktif kullanıcıları Haziran ayında yıllık bazda %3 azalırken, günlük aktif kullanıcıları Temmuz ayında %7 düşerek 123,7 milyona geriledi. Buna rağmen X, toplam 302 milyon aylık aktif kullanıcısı ve artan web ziyaretleriyle büyük bir sosyal ağ olmayı sürdürüyor.