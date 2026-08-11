Luis Enrique, Bradley Barcola'nın transfer söylentilerine yanıt verdi

·47·Spor
Luis Enrique, Bradley Barcola'nın transfer söylentilerine yanıt verdi

Paris Saint-Germain'in başantrenörü Luis Enrique, forvet Bradley Barcola'nın geleceğiyle ilgili son soruları yanıtlamayı kesin bir dille reddetti. Bu gelişme, İngiltere'nin Liverpool kulübünün Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için aktif girişimlerde bulunduğu ve futbolcunun geleceğinin belirsizliğini koruduğu bir dönemde yaşandı. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda üç gol atarak herkesin dikkatini çekti. Barcola şu anda Salzburg'da Aston Villa'ya karşı oynanacak UEFA Süper Kupa maçına hazırlanmak üzere Paris ekibine döndü ve antrenmanlara başladı.

Liverpool ve transfer süreci

İngiltere Premier Lig temsilcisi Merseyside kulübü, yaz transfer döneminde bu yetenekli futbolcuyu ana hedefi olarak belirledi. Fransa'dan gelen haberlere göre Barcola ile İngiliz kulübü arasında kişisel sözleşme şartları çoktan anlaşmaya bağlandı. Geriye yalnızca kulüplerin bonservis bedeli konusunda uzlaşması kaldı.

Liverpool'un başına geçen Andoni Iraola, takımın kanat hattını hızlı ve kaliteli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp yaz transfer döneminde Barcelona'dan Ronald Araújo'yu kiralık, Viktor Muñoz'u ise bonservisiyle kadrosuna katmış olmasına rağmen uzman bir kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.

Luis Enrique'nin kararlı tutumu

Yaklaşan prestijli maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, transfer söylentileri konusundaki kararlı ve değişmez tutumunu ortaya koydu. Oyuncuların kişisel durumları ve transfer görüşmeleri hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

"Herhangi bir oyuncu hakkında konuşmak istemiyorum ve konuşamam", — diye vurguladı Enrique. "Çünkü bir oyuncu hakkında olumlu ya da olumsuz bir şey sorulduğunda bu her zaman tehlikelidir. Ben yalnızca kendi takımıma odaklanıyorum".

Bununla birlikte, PSG başantrenörü için Süper Kupa maçına hazırlık süreci planlandığı gibi ilerlemiyor. Takımın büyük bölümünün Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından antrenmanlara ancak geçtiğimiz pazartesi günü dönmesi, teknik direktör için ek zorluklar yaratıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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