Türkiye'de deniz yatağıyla sürüklenen çocuk kurtarıldı
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Türkiye'nin Aydın ilinde küçük bir kız çocuğu, deniz yatağı üzerinde denizin ortasına kadar sürüklendi. Yardım çağrısının ardından durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.
Kurtarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak küçük kızı güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Sağlık durumu kontrol edildikten sonra panik içindeki ailesine teslim edildi.
Olay sırasında çocuğun kıyıdan ne kadar uzaklaştığı ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyup duymadığına dair ek bir bilgi verilmedi.
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