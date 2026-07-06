Kiev'e kitlesel saldırı: en az 7 kişi hayatını kaybetti

·4·Dünya
Kiev'e kitlesel saldırı: en az 7 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağlayan gece füze ve insansız hava araçlarının (İHA) dahil olduğu geniş çaplı bir saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre şehirde en az yedi kişi hayatını kaybetti, 24 sivil yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra kamikaze dronların eş zamanlı olarak kullanıldığını açıkladı.

Yaralılar arasında çocuklar da var

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, saldırı sonucunda en az yedi kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 24 yaralıdan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yaralılar arasında iki çocuk da bulunuyor. Kurtarma çalışmaları devam ettiği için ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Podolsk'ta çok katlı bir binanın bir kısmı yıkıldı

Saldırıdan Kiev'in birçok bölgesi zarar gördü. Podolsk bölgesinde çok katlı bir konut binasının bir kısmı çöktü ve ilk bilgilere göre 7-9. katlar arasında insanların mahsur kaldığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri binadan 15 kişiyi tahliye etti. Üst katlardan üç kadın ve altı çocuk güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Podolsk bölgesinde füze ve İHA parçaları bir başka konut ile garajların bulunduğu alana düştü. Bazı noktalarda araçların yandığı da bildirildi.

Diğer bölgelerde de evler hasar gördü

Darnitskiy bölgesinde en az üç konut hasar gördü. Podolsk, Obolonskiy ve Goloseyevskiy bölgelerindeki çok katlı binalar da saldırıdan etkilendi. Bazı binalarda yangınlar çıktı.

Acil durum ekipleri, enkaz altında insan olma ihtimali bulunan noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kiev bölgesinde de can kaybı var

Saldırı Kiev bölgesini de etkiledi. Bölgesel Askeri İdare Başkanı Nikolay Kalashnik, Buça bölgesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

On kişi daha yaralandı; bunlardan altısı kırık ve şarapnel yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buça, Vışgorod ve Brovari bölgelerinde evler, işletmeler ve sivil altyapı zarar gördü.

Odessa'da 23 yaşındaki bir genç yaralandı

6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağlayan gece Odessa şehri de İHA saldırısına uğradı.

Bölge yönetimine göre, 23 yaşındaki bir genç yaralandı. Birkaç özel ev ve bir yurt hasar gördü, bazı bölgelerde yangınlar çıktı.

Zelenskiy saldırı hakkında önceden uyarıda bulunmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıdan bir gün önce istihbarat verilerine dayanarak Rusya'nın yakın günlerde kitlesel füze ve İHA saldırılarına hazırlandığını söylemişti.

Zelenskiy, uluslararası ortaklarını Ukrayna'nın hava savunmasını, özellikle de balistik füzelere karşı tasarlanmış sistemler için füze tedarikini hızlandırmaya çağırdı. Saldırı, Ankara'da yapılması planlanan NATO zirvesi öncesinde gerçekleşti.

Olay yerlerinde kurtarma ekipleri, doktorlar ve belediye hizmetleri çalışıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısına ilişkin verilerin güncellenmesi bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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