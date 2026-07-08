Zelenskiy savaşın kaderini belirleyecek faktörü açıkladı

·67·Dünya
Zelenskiy savaşın kaderini belirleyecek faktörü açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın sonucunun büyük ölçüde hava üstünlüğüne bağlı olacağını söyledi.

Financial Times'a verdiği röportajda cephedeki durumun değiştiğini ve çatışmanın 'yeni bir aşamaya' geçtiğini vurguladı. Aynı zamanda, Kiev bölgesindeki Vişneve şehrinde meydana gelen patlamaların ardından durumun ağırlaştığı bildirildi.

Zelenskiy: Ana mücadele havada yaşanıyor

Ukrayna liderine göre, mevcut aşamada karadaki bölgeleri kontrol etmekten ziyade hava sahasındaki rekabet daha büyük önem kazanıyor.

Zelenskiy, 'Kimin toprağının daha büyük olduğunun artık daha az önemi var. Hava sahasına çıktık. Havada ise artık rekabet edebilir durumdayız' dedi.

Cephe hattının nispeten statik kaldığını ve düşmanın denizde serbestçe hareket edemediği bir ortamda ana faktörün hava sahası olmaya devam ettiğini belirtti.

'Çatışma yeni bir aşamaya geçti'

Zelenskiy, çatışmaların karakterinin önemli ölçüde değiştiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı bu değişimleri savaşın yeni bir aşaması olarak değerlendirdi. Ona göre, gelecek sonuçlar giderek daha fazla dronlara, füze saldırılarına ve hava savunmasının etkinliğine bağlı olacak.

Vişneve'de durum ağır olarak değerlendirildi

Zelenskiy, Telegram kanalında Kiev yakınlarındaki Vişneve şehrindeki durum hakkında da bir açıklama yaptı.

Rusya'nın saldırılarından sonra ikincil patlama riskinin doğrulandığını belirtti.

Ukrayna lideri, 'Kiev yakınlarındaki Vişneve'de ikincil patlama nedeniyle durum ağır' dedi.

Kurtarma çalışmaları ve soruşturma talep edildi

Zelenskiy, İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun neredeyse her yarım saatte bir kurtarma operasyonu, enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmaları hakkında rapor verdiğini bildirdi.

Ukrayna lideri ayrıca güvenlik servisi ve istihbaratın Vişneve'de tam olarak ne olduğunu detaylıca araştırması gerektiğini vurguladı.

Eski milletvekilinden tartışmalı iddia

Yüksek Rada'nın eski milletvekili İgor Mosiyçuk, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Vişneve'deki 'Vizar' fabrikası bölgesinde bulunan bir mühimmat deposunu vurduğunu iddia etti.

Burada düşük zenginleştirilmiş uranyumlu tank mermilerinin depolanmış olabileceğini öne sürdü. Bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Mosiyçuk, bu olaydan sonra Mihail Fedorov'un savunma bakanlığı görevinden alınması gerektiğini de savundu.

Zelenskiy ise ana odağın hava sahasındaki mücadeleye çevrildiğini belirtiyor: Savaşın bir sonraki aşamasında gökyüzündeki üstünlük belirleyici faktör haline gelebilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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