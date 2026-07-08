Mısır Milli Takımı mağlubiyete rağmen taraftarlar tarafından kahramanlar gibi karşılandı

Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde Arjantin Milli Takımı'na dramatik bir şekilde boyun eğen Mısır Milli Takımı, kamp yaptığı otelde beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. Turnuvadan elenmesine rağmen, takım kaptanı Mohamed Salah ve takım arkadaşları otelde yüzlerce taraftar tarafından alkışlarla karşılandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Atlanta'daki stadyumda oynanan karşılaşmanın 79. dakikasına kadar Mısırlılar, son dünya şampiyonuna karşı 2-0 öndeydi ve tarihlerinde ilk kez çeyrek finale çıkmaya çok yaklaşmışlardı. Ancak maçın sonundaki beklenmedik geri dönüş, "Firavunlar"ın hayallerini yıktı. Cristian Romero, Lionel Messi ve Enzo Fernandez'in attığı goller Arjantin'e galibiyeti getirdi.

Goal.com'un haberine göre, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşayan futbolcular, otele döndüklerinde kendilerini desteklemek için toplanan kalabalığı görünce şaşkına döndüler. Mohamed Salah önderliğindeki futbolcular durarak, kendilerini sonuna kadar destekleyen sadık taraftarlara teşekkür etmek için uzun süre alkışladılar.

Hossam Hassan ve hakem tartışması

Maçın ardından Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, hakem yönetimi hakkında sert açıklamalarda bulundu. VAR kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren teknik adam, takımının nizami golünün iptal edildiğini savundu. Özellikle Mostafa Zico'nun attığı golün faul gerekçesiyle sayılmaması maçın kaderini ciddi şekilde etkiledi.

"Sahada adaleti göremedik. Lehimize verilmesi gereken penaltı VAR tarafından bile incelenmedi, ikinci golümüz ise anlaşılmaz bir sebeple iptal edildi. Alexis Mac Allister'ın oyuncumuzun formasından çektiği açıkça görülüyordu ancak hakemler bunu görmezden geldi. Hayat zaten adaletsiz ama sporda neden adalet yok?" diyerek tepkisini dile getirdi Hassan.

Bu mağlubiyet Mısır futbolu için büyük bir kayıp oldu, çünkü takım tarihinin en iyi sonucunu elde etmeye bir adım kalmıştı. Turnuva boyunca Mohamed Salah, Yeni Zelanda ağlarına bir gol atmayı başardı ve Arjantin maçında da takımının hücum oyununda kilit rol oynadı.

Şimdi ise pek çok kişi 32 yaşındaki yıldızın geleceğini merak ediyor. 2030 Dünya Kupası sırasında Mohamed Salah'ın 38 yaşında olacağı göz önüne alındığında, bunun kariyerindeki son büyük turnuva olabileceğine dair tahminler güçleniyor. Liverpool forveti, milli takımdaki geleceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.