Resmi: Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın teknik direktörü oldu

İngiliz kulübü Fulham, resmi bir açıklama yaparak takımın yeni teknik direktörü olarak Alvaro Arbeloa'yı tanıttı. İspanyol çalıştırıcı, Londra ekibiyle üç yıllık sözleşme imzaladı. Bu atama, kulübün önüne koyduğu ciddi hedefler doğrultusunda "Cottagers" için yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Alvaro Arbeloa, geçtiğimiz sezon Real Madrid'i çalıştırmıştı. Londra ekibinde, kısa süre önce Portekiz'in Benfica takımına giden Marco Silva'nın yerini aldı. Fulham yönetimi, boşalan pozisyonu doldurmak için hızlı hareket etti ve birçok aday arasından Arbeloa isminde karar kıldı.

Mourinho ve Perez'in tavsiyesi

BBC'nin haberine göre, Arbeloa'nın adaylığının onaylanmasında etkili isimlerin görüşleri önemli rol oynadı. Özellikle Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol çalıştırıcı hakkında olumlu referanslar verdi. Arbeloa, Madrid'de Mourinho'nun yerini almıştı ve şimdi yeteneklerini İngiltere Premier Lig'de sergileme fırsatı buldu.

Kulüp sahibi Shahid Khan, yeni teknik direktörün deneyimini ve hırslarını övgüyle karşıladı. Khan'a göre Arbeloa, dünyanın en güçlü kulüpleri ve oyuncularıyla çalışma sürecinde büyük bir tecrübe kazandı. Bunun, İngiltere'nin en eski kulüplerinden birini yönetirken kendisine büyük katkı sağlayacağı şüphesiz.

Altyapıya odaklanma ve yeni felsefe

Alvaro Arbeloa'nın atanmasındaki bir diğer önemli faktör, genç oyuncularla çalışma konusundaki ilgisidir. Teknik direktör, kulüp akademisiyle yakından iş birliği yapmayı ve yetenekli gençlere A takımda şans vermeyi planlıyor. Ayrıca Fulham taraftarlarına hücum ağırlıklı ve izlemesi keyifli bir futbol vaat etti.

Yeni teknik direktör ilk röportajında şunları söyledi: "Londra'nın en köklü kulüplerinden birinde göreve başlamak benim için büyük bir onur. Bana duyulan güven için minnettarım ve Craven Cottage stadyumundaki atmosferi bir an önce hissetmek istiyorum. Gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacağız ve birlikte unutulmaz bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Hatırlatmak gerekirse, Fulham bu pozisyon için Thomas Frank ve Kieran McKenna gibi isimleri de değerlendirmişti. Ancak sonuç olarak, Arbeloa'nın kulübün geleceğine dair vizyonu ve stratejisi yönetime daha uygun geldi. Şimdi tüm gözler, yeni teknik direktörün transfer dönemindeki hamlelerine ve sezon öncesi hazırlık sürecine çevrildi.