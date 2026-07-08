Resmi: Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın teknik direktörü oldu

·2·Spor
Resmi: Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın teknik direktörü oldu

İngiliz kulübü Fulham, resmi bir açıklama yaparak takımın yeni teknik direktörü olarak Alvaro Arbeloa'yı tanıttı. İspanyol çalıştırıcı, Londra ekibiyle üç yıllık sözleşme imzaladı. Bu atama, kulübün önüne koyduğu ciddi hedefler doğrultusunda "Cottagers" için yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Alvaro Arbeloa, geçtiğimiz sezon Real Madrid'i çalıştırmıştı. Londra ekibinde, kısa süre önce Portekiz'in Benfica takımına giden Marco Silva'nın yerini aldı. Fulham yönetimi, boşalan pozisyonu doldurmak için hızlı hareket etti ve birçok aday arasından Arbeloa isminde karar kıldı.

Mourinho ve Perez'in tavsiyesi

BBC'nin haberine göre, Arbeloa'nın adaylığının onaylanmasında etkili isimlerin görüşleri önemli rol oynadı. Özellikle Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol çalıştırıcı hakkında olumlu referanslar verdi. Arbeloa, Madrid'de Mourinho'nun yerini almıştı ve şimdi yeteneklerini İngiltere Premier Lig'de sergileme fırsatı buldu.

Kulüp sahibi Shahid Khan, yeni teknik direktörün deneyimini ve hırslarını övgüyle karşıladı. Khan'a göre Arbeloa, dünyanın en güçlü kulüpleri ve oyuncularıyla çalışma sürecinde büyük bir tecrübe kazandı. Bunun, İngiltere'nin en eski kulüplerinden birini yönetirken kendisine büyük katkı sağlayacağı şüphesiz.

Altyapıya odaklanma ve yeni felsefe

Alvaro Arbeloa'nın atanmasındaki bir diğer önemli faktör, genç oyuncularla çalışma konusundaki ilgisidir. Teknik direktör, kulüp akademisiyle yakından iş birliği yapmayı ve yetenekli gençlere A takımda şans vermeyi planlıyor. Ayrıca Fulham taraftarlarına hücum ağırlıklı ve izlemesi keyifli bir futbol vaat etti.

Yeni teknik direktör ilk röportajında şunları söyledi: "Londra'nın en köklü kulüplerinden birinde göreve başlamak benim için büyük bir onur. Bana duyulan güven için minnettarım ve Craven Cottage stadyumundaki atmosferi bir an önce hissetmek istiyorum. Gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacağız ve birlikte unutulmaz bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Hatırlatmak gerekirse, Fulham bu pozisyon için Thomas Frank ve Kieran McKenna gibi isimleri de değerlendirmişti. Ancak sonuç olarak, Arbeloa'nın kulübün geleceğine dair vizyonu ve stratejisi yönetime daha uygun geldi. Şimdi tüm gözler, yeni teknik direktörün transfer dönemindeki hamlelerine ve sezon öncesi hazırlık sürecine çevrildi.

FulhamAlvaro ArbeloaPremier LigTransferReal Madrid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mikel Arteta Arsenal'da Arsène Wenger'in rekorunu kırabilir mi: Eski yıldızdan tahminMikel Arteta Arsenal'da Arsène Wenger'in rekorunu kırabilir mi: Eski yıldızdan tahminBugün, 14:54Mısır Milli Takımı mağlubiyete rağmen taraftarlar tarafından kahramanlar gibi karşılandıMısır Milli Takımı mağlubiyete rağmen taraftarlar tarafından kahramanlar gibi karşılandıBugün, 14:38Lionel Scaloni gözyaşlarını tutamadı: Arjantin, Mısır karşısında dramatik bir galibiyet aldıLionel Scaloni gözyaşlarını tutamadı: Arjantin, Mısır karşısında dramatik bir galibiyet aldıBugün, 14:10Arsenal'den sürpriz transfer: Londra ekibi bir yıldır forma giymeyen kaleciyi kadrosuna katıyorArsenal'den sürpriz transfer: Londra ekibi bir yıldır forma giymeyen kaleciyi kadrosuna katıyorBugün, 13:39Mısırlı futbolcu 2026 Dünya Kupası sonuçlarının önceden belirlendiğini iddia ettiMısırlı futbolcu 2026 Dünya Kupası sonuçlarının önceden belirlendiğini iddia ettiBugün, 13:39Kylian Mbappe ve Lionel Messi arasında rövanş: Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası tahtını hedefliyorKylian Mbappe ve Lionel Messi arasında rövanş: Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası tahtını hedefliyorBugün, 12:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı