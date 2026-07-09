Uzun kirpikli aslan sosyal medya yıldızı oldu

Güney Kore'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Luna adlı dişi aslan, sıra dışı görünümüyle sosyal medyada büyük bir popülarite kazandı. Uzun ve gür kirpikleri binlerce internet kullanıcısının dikkatini çekiyor.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden konuklar, Luna ile fotoğraf çektirmek ve onu yakından görmek için yoğun ilgi gösteriyor. Aslanın kendine has görüntüsünün yer aldığı fotoğraf ve videolar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları Luna hakkında olumlu yorumlar yaparak onu Disney çizgi filmlerindeki prenseslere ve karakterlere benzetiyor. Bazıları ise onun doğal uzun kirpiklerini şaka yollu "en güzel makyaj" olarak tanımlıyor.

Bugün Luna, sadece hayvanat bahçesinin en ünlü hayvanlarından biri değil, aynı zamanda sosyal medyada en çok paylaşılan aslanlardan biri olarak da kabul ediliyor.