Ukrayna'da 3 bin yıllık bir mezarda kucaklaşan çiftin kalıntıları bulundu

·40·Dünya
Ukrayna'da 3 bin yıllık bir mezarda kucaklaşan çiftin kalıntıları bulundu

Ukrayna'daki arkeologlar, Tunç Çağı'na ait 3 bin yıllık bir mezarı inceledi. Batı Ukrayna'daki Petrikiv köyü yakınlarında bulunan bu mezarda, bir erkek ve bir kadının birbirine sarılmış halde yattığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre mezar, Vysotska kültürüne aittir. Bu kültür, Tunç Çağı'nda bölgede yaşayan halkın gelenekleri ve defin törenleri hakkında önemli veriler sunmaktadır.

Araştırmacılar, kalıntıların durumuna bakarak kadının gömüldüğü sırada henüz hayatta olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çünkü iki bedenin doğal bir kucaklaşma pozisyonunda olması tesadüf gibi görünmüyor.

Birbirine sarılmış iki insan iskeleti ve bunların çizim görseli.

Bununla birlikte bilim insanları, bu sonucun kesin bir kanıt olmadığını da belirtiyor. Bazıları, kadının eşiyle birlikte gömülmeyi kendisinin istemiş olabileceğini tahmin ediyor.

Antik mezar, Tunç Çağı insanlarının aile, sadakat ve ritüellere bakış açısını anlamak adına ilginç bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

UkraynaArkeolojiTunç ÇağıVysotska KültürüTarih
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Haiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptıHaiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptıBugün, 19:36Mahkeme, 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verdiMahkeme, 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verdiBugün, 18:39ABD'de Özbek sürücü ölümlü trafik kazası nedeniyle suçlanıyorABD'de Özbek sürücü ölümlü trafik kazası nedeniyle suçlanıyorBugün, 17:03Çin tarihi bir başarıya imza attı: Fırlatılan roketi geri indirmeyi başardıÇin tarihi bir başarıya imza attı: Fırlatılan roketi geri indirmeyi başardıBugün, 16:45Yunanistan'da F-16 savaş uçağı alev aldı (video)Yunanistan'da F-16 savaş uçağı alev aldı (video)Bugün, 15:26Telefonu için mücadele eden kadın sosyal medyada kahraman oldu (video)Telefonu için mücadele eden kadın sosyal medyada kahraman oldu (video)Bugün, 14:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu