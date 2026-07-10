Ukrayna'da 3 bin yıllık bir mezarda kucaklaşan çiftin kalıntıları bulundu

Ukrayna'daki arkeologlar, Tunç Çağı'na ait 3 bin yıllık bir mezarı inceledi. Batı Ukrayna'daki Petrikiv köyü yakınlarında bulunan bu mezarda, bir erkek ve bir kadının birbirine sarılmış halde yattığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre mezar, Vysotska kültürüne aittir. Bu kültür, Tunç Çağı'nda bölgede yaşayan halkın gelenekleri ve defin törenleri hakkında önemli veriler sunmaktadır.

Araştırmacılar, kalıntıların durumuna bakarak kadının gömüldüğü sırada henüz hayatta olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çünkü iki bedenin doğal bir kucaklaşma pozisyonunda olması tesadüf gibi görünmüyor.

Bununla birlikte bilim insanları, bu sonucun kesin bir kanıt olmadığını da belirtiyor. Bazıları, kadının eşiyle birlikte gömülmeyi kendisinin istemiş olabileceğini tahmin ediyor.

Antik mezar, Tunç Çağı insanlarının aile, sadakat ve ritüellere bakış açısını anlamak adına ilginç bir bulgu olarak değerlendiriliyor.