İngiltere'de 1,3 milyon dolarlık zayıflama ilacı gizemli bir şekilde çalındı

Büyük Britanya'da üç suçlu, bir ilaç merkezinden yaklaşık 1,3 milyon dolar (944.544 sterlin) değerindeki popüler Mounjaro zayıflama ilaçlarını çaldıkları için hapis cezasına çarptırıldı. Bu konuda The Telegraph haber verdi.

Soruşturma verilerine göre, 55 yaşındaki Mark Harding, 59 yaşındaki Robert Townsend ve 44 yaşındaki Peter Costello 24 Ocak günü Hertfordshire bölgesinin St Albans şehrindeki bir ilaç tesisine havalandırma sisteminden girerek, soğutuculu depoyu kırıp ilaçları çaldılar.

8 Temmuz günü yargıç Jonathan Mann her üç sanığı da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemeye sunulan videolarda, sanıkların bazı güvenlik kameralarına siyah boya sıktıkları da tespit edildi.

Soruşturmaya göre suç önceden titizlikle planlanmıştı. Townsend olay sırasında dışarıda gözcülük yapmış, ayrıca bir hafta önce tesiste keşif yapmıştı. Üç şüpheli 11 Şubat'ta yakalandı.

Polis, Harding ve Townsend'in evlerinde saklanmış binlerce sterlin buldu. Harding'in evinden yaklaşık 35 bin sterlin, Townsend'in evinden ise 19.900 sterlin müsadere edildi. Mahkeme, bu paraların çalınan ilaçların satışından elde edilen gelir olabileceğini belirtti.

Çalınan ilaçların toplam değeri 944.544 sterlin olup, ilaçlar henüz bulunamadı. Soruşturma devam ediyor.