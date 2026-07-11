“Romantik ilişki” yoluyla terör saldırısına yönlendirilen kadın

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir askeri personeline yönelik planlanan bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu.

Kurumun açıklamasına göre, olayla ilgili olarak 2001 doğumlu bir Rus vatandaşı kadın gözaltına alındı. FSB, kadının Ukrayna özel servisleriyle iş birliği yaptığını iddia ediyor.

Edinilen bilgiye göre kadın, 2024 yılında WhatsApp üzerinden işe alındı. Kendisine Moskova ve St. Petersburgşehirlerindeki bazı tesisler hakkında bilgi toplama, askeri personelin ikametgahını ve aracını izleme ve elde edilen bilgileri Ukrayna'daki bir koordinatöre iletme görevi verildi.

FSB, kadının terör saldırısını gerçekleştirmesi planlanan kişi için kiralık bir daire hazırladığını belirtti. Ayrıca servis yetkilileri, Ukraynalı koordinatörün kadını görevleri yerine getirmeye ikna etmek için ona karşı hisleri olan biri gibi davrandığını ve romantik bir ilişki sürdürme sözü verdiğini bildirdi.

Rusya FSB, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.