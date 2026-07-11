Apple ve OpenAI arasında yasal süreç başladı

Apple, OpenAI ve iki eski çalışanına karşı dava açtı. Şirket, OpenAI'ı tüketici cihazları geliştirme süreçlerinde Apple'ın ticari sırlarını kullanmakla suçluyor.

Reuters'a göre dava, Kaliforniya federal mahkemesine sunuldu. Davada Apple'ın eski çalışanları Tang Tan ve Chang Liu da sanık olarak yer alıyor. Apple, bu kişilerin gizli teknik bilgileri ele geçirip OpenAI'ın çıkarları doğrultusunda kullanmış olabileceğini iddia ediyor.

The Verge'ün haberine göre, Apple'ın dava dilekçesinde OpenAI'ın işe alım sürecinde eski Apple çalışanlarından projelere dair bilgiler ve prototipler hakkında bilgi istediği öne sürülüyor. Ayrıca şirket, Chang Liu'nun Apple sistemlerine erişerek bazı dosyaları kopyaladığını belirtiyor.

AP'nin haberine göre Apple, bu davada OpenAI ile birlikte io Products şirketini de işaret ediyor. Bu durum, OpenAI'ın donanım pazarına girme planlarıyla ilişkilendiriliyor.

Apple'ın iddiasına göre şirket, endişelerini şubat ayında OpenAI'a iletmiş ancak durum çözülememişti. OpenAI ise çalınan verilerle ilgilenmediğini belirterek suçlamaları reddetti.

Henüz mahkeme tarafından nihai bir karar verilmedi. Davanın ilerleyen süreçlerinde Apple'ın sunduğu kanıtlar ve OpenAI'ın savunması değerlendirilecek.