Eldor Shomurodov ve Abbos Fayzullayev'e otomobil hediye edildi (video)

Özbekistan milli takımının liderleri Eldor Shomurodov ve Abbos Fayzullayev bir kez daha onurlandırıldı. Futbolculara B.A. Holding tarafından törenle otomobil hediye edildi.

Ödül töreninde her iki futbolcuya da yeni araçlarının anahtarları teslim edildi. Etkinlik, geleneksel şarkılar, danslar ve şenlikli bir atmosferde gerçekleşti.

Milli takım yıldızlarına layık bir takdir

Fotoğrafta Eldor Shomurodov ve Abbos Fayzullayev'in B.A. Holding temsilcileriyle birlikte yeni araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği görülüyor.

Törene davetliler, organizatörler ve yöresel kıyafetli dans grupları da katıldı.

Dünya Kupası katılımcılarına destek

Otomobil teslim töreni, Özbekistan milli takımı oyuncularına gösterilen ilgi ve desteğin bir başka örneği olarak değerlendiriliyor.

Eldor Shomurodov ve Abbos Fayzullayev, son yıllarda milli takımın en önemli oyuncuları olarak takımın başarılarına büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

Taraftarlardan sıcak karşılama

Futbolculara otomobil hediye edildiği haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok taraftar milli takım oyuncularını tebrik ederek gelecek maçlarda başarılar diledi.

B.A. Holding tarafından düzenlenen bu ödül töreni, milli takım futbolcularının emeklerine verilen bir başka değerli takdir olarak kabul ediliyor.