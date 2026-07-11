Rusya'da benzin kıtlığı şiddetlendi: Üretim talebin yüzde 65'ini karşılıyor

·37·Dünya
Rusya'da benzin kıtlığı şiddetlendi: Üretim talebin yüzde 65'ini karşılıyor

Rusya'da benzin üretim hacminin keskin bir şekilde düştüğü ve ortalama mevsimsel talebin sadece yüzde 65'ini karşılayabildiği belirtiliyor. Yaz sezonunda tüketimin artmasıyla birlikte günlük açık, Haziran ayındaki rakamların da üzerine çıktı.

Reuters kaynaklarına göre durum Temmuz ayının ikinci yarısında iyileşebilir. Ancak bunun için petrol rafinerilerinin onarılması, ithalatın artması ve yeni saldırıların yaşanmaması gerekiyor.

Günlük açık 45 bin tona ulaştı

Ajansın görüştüğü kaynaklar, Rusya'daki günlük benzin açığının 40-45 bin ton civarında olduğunu belirtti.

Bu, yaz sezonundaki toplam talebin yaklaşık yüzde 35'ine denk geliyor. Haziran ayında ise açık yüzde 25 civarında tahmin ediliyordu.

Böylece bir ay içinde piyasadaki yetersizlik daha da derinleşti.

Yazın ne kadar benzin tüketiliyor?

Reuters'ın hesaplamalarına göre, Rusya'da yaz talebinin zirve yaptığı dönemde günlük benzin tüketimi 115-120 bin tona ulaşıyor.

Mevcut üretim hacmi ise bu ihtiyacı tam olarak karşılamaya yetmiyor.

Talebin artışına genellikle şunlar etki ediyor:

  • tatil sezonu;

  • araç trafiğinin artması;

  • tarımsal faaliyetler;

  • iç turizmin canlanması.

Durum ne zaman iyileşebilir?

Ajans kaynakları, durumun Temmuz ayının ikinci yarısında biraz istikrara kavuşabileceğini ifade etti.

Bunun için üç temel şart öne sürülüyor:

  • petrol rafinerilerinin faaliyetlerinin yeniden başlaması;

  • benzin ithalatının artması;

  • tesislere yeni saldırıların gerçekleşmemesi.

Eğer bu şartlar yerine getirilmezse, kıtlık daha da uzayabilir.

Fiyatlar etkilenecek mi?

Metinde benzin fiyatlarına dair kesin bir tahmin yer almıyor. Ancak üretimin talebin gerisinde kalması, iç piyasada fiyatlar ve arz üzerinde baskıyı artırabilir.

Şu anki temel soru, Rus rafinerilerinin yaz talebi zirve yapana kadar üretimi ne ölçüde toparlayabileceği.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kiev'e balistik füze saldırısı: 10 kişi yaralandıKiev'e balistik füze saldırısı: 10 kişi yaralandıBugün, 13:39“Romantik ilişki” yoluyla terör saldırısına yönlendirilen kadın“Romantik ilişki” yoluyla terör saldırısına yönlendirilen kadınBugün, 13:11ABD'de Özbek sürücü futbolcunun ölümüne neden olmakla suçlanıyorABD'de Özbek sürücü futbolcunun ölümüne neden olmakla suçlanıyorBugün, 13:00Britanya'da korkunç cinayet: Ünlü siyasetçi Ann Widdecombe evinde öldürüldüBritanya'da korkunç cinayet: Ünlü siyasetçi Ann Widdecombe evinde öldürüldüBugün, 12:49«Conor'u acımadan döveceğim»: Holloway yaklaşan dövüş öncesi açıklama yaptı«Conor'u acımadan döveceğim»: Holloway yaklaşan dövüş öncesi açıklama yaptıBugün, 11:43Uçuş sırasında cam kırıldı: yolcu dışarı çekildiUçuş sırasında cam kırıldı: yolcu dışarı çekildiBugün, 11:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu