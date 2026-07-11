Rusya'da benzin kıtlığı şiddetlendi: Üretim talebin yüzde 65'ini karşılıyor

Rusya'da benzin üretim hacminin keskin bir şekilde düştüğü ve ortalama mevsimsel talebin sadece yüzde 65'ini karşılayabildiği belirtiliyor. Yaz sezonunda tüketimin artmasıyla birlikte günlük açık, Haziran ayındaki rakamların da üzerine çıktı.

Reuters kaynaklarına göre durum Temmuz ayının ikinci yarısında iyileşebilir. Ancak bunun için petrol rafinerilerinin onarılması, ithalatın artması ve yeni saldırıların yaşanmaması gerekiyor.

Günlük açık 45 bin tona ulaştı

Ajansın görüştüğü kaynaklar, Rusya'daki günlük benzin açığının 40-45 bin ton civarında olduğunu belirtti.

Bu, yaz sezonundaki toplam talebin yaklaşık yüzde 35'ine denk geliyor. Haziran ayında ise açık yüzde 25 civarında tahmin ediliyordu.

Böylece bir ay içinde piyasadaki yetersizlik daha da derinleşti.

Yazın ne kadar benzin tüketiliyor?

Reuters'ın hesaplamalarına göre, Rusya'da yaz talebinin zirve yaptığı dönemde günlük benzin tüketimi 115-120 bin tona ulaşıyor.

Mevcut üretim hacmi ise bu ihtiyacı tam olarak karşılamaya yetmiyor.

Talebin artışına genellikle şunlar etki ediyor:

tatil sezonu;

araç trafiğinin artması;

tarımsal faaliyetler;

iç turizmin canlanması.

Durum ne zaman iyileşebilir?

Ajans kaynakları, durumun Temmuz ayının ikinci yarısında biraz istikrara kavuşabileceğini ifade etti.

Bunun için üç temel şart öne sürülüyor:

petrol rafinerilerinin faaliyetlerinin yeniden başlaması;

benzin ithalatının artması;

tesislere yeni saldırıların gerçekleşmemesi.

Eğer bu şartlar yerine getirilmezse, kıtlık daha da uzayabilir.

Fiyatlar etkilenecek mi?

Metinde benzin fiyatlarına dair kesin bir tahmin yer almıyor. Ancak üretimin talebin gerisinde kalması, iç piyasada fiyatlar ve arz üzerinde baskıyı artırabilir.

Şu anki temel soru, Rus rafinerilerinin yaz talebi zirve yapana kadar üretimi ne ölçüde toparlayabileceği.