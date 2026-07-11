Harry Kane, Donald Trump ile golf oynaması hakkında: Sıra dışı bir deneyimdi

·36·Spor
Harry Kane, Donald Trump ile golf oynaması hakkında: Sıra dışı bir deneyimdi

İngiltere milli takımı kaptanı ve Bayern Münih forveti Harry Kane, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynadığına dair izlenimlerini paylaştı. Futbolcu, bu buluşmayı "sıra dışı bir deneyim" olarak nitelendirerek 80 yaşındaki siyasetçinin spordaki yeteneğine övgüde bulundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynanacak maça hazırlanan Harry Kane, Miami'deki basın toplantısında bu olayın detaylarını açıkladı. Kane'e göre buluşma, futbolcunun Palm Beach bölgesinde tatil yaptığı yaklaşık 18 ay önce gerçekleşti. Başkandan gelen kişisel daveti reddetmenin imkansız olduğunu belirten Kane, oyun sırasında siyasetçinin fiziksel durumundan ve vuruş hassasiyetinden etkilendiğini gizlemedi.

Başkanın golf yeteneği

"Başkan sizi bir yere davet ettiğinde bunu reddetmek zordur. Onunla tanışmak ve golf oynamak gerçekten özel bir deneyimdi. Dürüst olmak gerekirse oyunu oldukça iyi. Ben de onun yaşına geldiğimde o seviyede oynamayı hayal ediyorum," ifadelerini kullandı ixbt.com.

Donald Trump da kendi Truth Social platformunda Harry Kane hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi. İngiltere milli takımının son 16 turunda Meksika'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Trump, futbolcuyu hem bir birey hem de profesyonel bir sporcu olarak övmüş, onu "harika bir insan ve yetenekli bir golfçü" olarak tanımlamıştı.

Milli takıma David Beckham ziyareti

İngiltere milli takımı kampında sadece siyasetçilerle ilgili haberler değil, efsanevi futbolcuların desteği de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Inter Miami tesislerinde antrenman yapan "Üç Aslan"ı Sir David Beckham ziyaret etti. Bu ziyaret, kritik maç öncesinde futbolcular için ek bir motivasyon kaynağı oldu.

Harry Kane, Beckham ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve efsanevi orta sahanın neredeyse her maçtan sonra kendisine mesaj attığını belirtti. Forvet oyuncusu, "Bize başarılar diledi. David, İngiltere'nin sıkı bir taraftarı ve milli takım formasını giymenin, kaptanlık pazubandını takmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz," diye ekledi.

İngiltere milli takımı şu anda tüm dikkatini Norveç ile oynanacak kritik maça vermiş durumda. Harry Kane gibi liderlerin ruh hali ve takım içi atmosferin, turnuvada bir üst tura çıkmada belirleyici olması bekleniyor. Futbol kamuoyu ise sadece sahadaki aksiyonu değil, yıldızların saha dışındaki ilginç buluşmalarını da büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Гарри КейнDonald TrumpАнглияFutbolGolf
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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