Kiev'e balistik füze saldırısı: 10 kişi yaralandı

·43·Dünya
Kiev'e balistik füze saldırısı: 10 kişi yaralandı

Kiev'e düzenlenen son füze saldırısı sonucunda, bir çocuk dahil olmak üzere on kişi yaralandı. Ukraynalı yetkililere göre saldırılar, şehrin sivil ve üretim tesislerine de zarar verdi.

Rus tarafı ise saldırıda Ukrayna savunma sanayisiyle bağlantılı işletmelerin hedef alındığını açıkladı.

On kişi yaralandı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin bildirdiğine göre, Kiev'in bombalanması sonucunda toplam on kişi yaralandı.

Yaralılar arasında bir çocuk da bulunuyor. Durumları ve yaralanma dereceleri hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Hangi tesisler zarar gördü?

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin verilerine göre saldırılar sonucunda:

  • yolun taşıt trafiğine açık kısmı;

  • bir ofis binası;

  • iki depo binasının hasar gördüğü belirtildi.

Olay yerlerinde kurtarma ekipleri ve acil durum servisleri çalışma yürüttü.

Kliçko balistik füzeler hakkında bilgi verdi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırı sırasında balistik füzelerin kullanıldığını açıkladı.

Şehir sakinlerine güvenlik kurallarına uymaları ve hava saldırısı alarmı sırasında sığınaklarda kalmaları tavsiye edildi.

Rus tarafı ne dedi?

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki saldırılar sonucunda "Ukrayna savunma sanayisi işletmelerinin zarar gördüğünü" açıkladı.

Rus kurumu ayrıca Odessa, Çernomorsk ve İzmail şehirlerindeki liman altyapısına da saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Tarafların sunduğu bilgileri bağımsız olarak tam anlamıyla doğrulamak şu an için mümkün değil. Saldırının sonuçları ve hasarın boyutuna ilişkin bilgiler güncellenebilir.

KievUkraynaRusyaBalistik FüzeSavaş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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