ABD'de Özbek sürücü futbolcunun ölümüne neden olmakla suçlanıyor

ABD'de 42 yaşındaki Özbek tır şoförü Behzod Asrorov, ölümcül bir trafik kazasının ardından ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Trajedi sonucunda Massachusetts Üniversitesi futbol takımının 21 yaşındaki kalecisi hayatını kaybetti.

Müfettişlerin iddialarına göre sürücü, kazadan sonra tırın hareket verilerini gizlemeye çalıştı. Olay, ABD'de yabancı sürücülerin dil yeterliliği ve güvenlik gereksinimleri konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Soruşturma dosyasına göre, Behzod Asrorov yönetimindeki tır, sporcunun içinde bulunduğu binek araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tır karşı şeride geçerek başka araçların da karıştığı zincirleme kazalara yol açtı.

Olay sonucunda Massachusetts Üniversitesi futbol takımının 21 yaşındaki kalecisi, aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Polis çevrimiçi çevirmen kullandı

Asrorov'un 2024 yılında yeşil kart ile ABD'ye geldiği belirtildi. İngilizce bilmediği için polis memurları onunla çevrimiçi çevirmen aracılığıyla iletişim kurdu.

Tam da bu durum, ABD'de tır şoförleri için dil yeterliliği gereksinimlerine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

Müfettişler hangi delilleri sunuyor?

Kolluk kuvvetlerine göre sürücü, kazadan sonra bazı delilleri yok etmeye veya gizlemeye çalışmış olabilir.

Soruşturmada şu durumlar kaydedildi:

tırın araç içi kamera sistemi sökülmüş;

üç cep telefonu hasar görmüş;

sürücünün çalışma saatlerini ve hareketlerini kaydeden cihaz bozulmuş.

Müfettişler, bu eylemlerin tırın kaza öncesindeki hareketlerine dair verileri gizlemek amacıyla yapıldığını düşünüyor.

Hangi suçlamalar yöneltildi?

Behzod Asrorov'a taksirle adam öldürme ve delilleri tahrif etme suçlamaları yöneltildi.

Henüz mahkeme tarafından suçluluğu kesinleşmiş değil. Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

Trajedi siyasi bir tartışmaya dönüştü

Olay, ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. ABD Ulaştırma Bakanı, İngilizceyi yeterince bilmeyen tır şoförlerinin çalışmasına kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.

Bu davanın artık sadece bir kişinin sorumluluğu değil, aynı zamanda ABD'deki ticari araç sürücüleri için dil ve yeterlilik gereksinimleri konusunda önemli tartışmalara yol açması bekleniyor.