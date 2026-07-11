Japonya uzay yarışında yeni bir aşamaya geçti: Yeniden kullanılabilir RV-X roketi test edildi

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ülke tarihinde ilk kez yeniden kullanılabilir RV-X deneysel roketini başarıyla fırlattı ve indirdi. Bu test, yükselen güneşin ülkesi için uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmek ve küresel uzay pazarında rekabet gücünü artırmak yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Noshiro test sahasında gerçekleştirilen denemeler sırasında araç dikey olarak havalandı; havada asılı kalma, yatay manevra ve belirlenen noktaya yumuşak iniş işlemlerini eksiksiz yerine getirdi. Proje lideri Takashi Ito'nun açıklamasına göre roket, 11 metre yüksekliğe çıktı, 16 metre mesafe katetti ve başarıyla iniş yaptı. Uçuş bir dakikadan kısa sürmüş olsa da teknolojik açıdan mükemmel bir şekilde planlanmıştı.

Teknolojik özellikler ve beklentiler

RV-X roketi, JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries iş birliğiyle geliştirildi. Aracın çapı 1,8 metre, yüksekliği ise 7,3 metredir. Uzun süreli kullanıma uygun özel bir motor ve dört adet amortisörlü ayak ile donatılmıştır. Mühendisler, bu motorun bugüne kadar 165 kez ateşleme testinden başarıyla geçtiğini belirtiyor.

Japonya şu anda en yeni H3 roketini kullanıyor ancak bu tek kullanımlık bir sistem olduğu için ekonomik açıdan SpaceX şirketinin Falcon 9 roketleriyle rekabet etmekte zorlanıyor. RV-X projesi tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor ve gelecekte Japonya'nın tamamen yeniden kullanılabilir roket taşıyıcılarına sahip olması için zemin hazırlıyor.

Küresel rekabet ve uluslararası iş birliği

ixbt.com'un verilerine göre Japonya, bu testi Çin'in kendi yeniden kullanılabilir roketini başarıyla indirmesinden bir gün sonra gerçekleştirdi. Bu alanda ABD'li SpaceX şirketi liderliği elinde tutsa da Çin ve artık Japonya da öncülerin arasına katılmaya çalışıyor. Uzay görevlerinin maliyetini düşürmek, günümüzde dünya kozmonotiğinin ana trendi haline geldi.

JAXA sadece kendi kaynaklarıyla sınırlı kalmayıp, Almanya ve Fransa ile de yeniden kullanılabilir sistemler üzerinde ortak araştırmalar yürütüyor. Gelecekte RV-X roketini 100 metre yüksekliğe çıkarmak ve daha karmaşık manevralar gerçekleştirmek planlanıyor. Bu teknolojilerin benimsenmesinin, uzaya yük taşıma maliyetlerini birkaç kat düşürmesi bekleniyor.