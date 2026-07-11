Kuantum ekran devrimi: Bilim insanları QD-LED ekranların ömrünü bin kat uzattı

·32·Teknoloji
Kuantum ekran devrimi: Bilim insanları QD-LED ekranların ömrünü bin kat uzattı

Modern teknoloji dünyasında ekranların kalitesi ve dayanıklılığı sürekli olarak gelişmektedir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Güney Koreli araştırmacılar, kuantum noktalı ışık yayan diyotlar (QD-LED) alanında büyük bir atılım yaptıklarını duyurdular. Yeni araştırma, bu teknolojinin en zayıf noktası olarak kabul edilen kısa hizmet ömrü sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

QD-LED teknolojisi parlaklığı, renk gamı ve saflığı ile öne çıksa da, özellikle mavi diyotların hızlı bozulması (yanma) seri üretime geçilmesine engel oluyordu. Elektrik akımı etkisiyle bu bileşenler diğer renklerden çok daha hızlı bir şekilde verimliliklerini kaybediyor. Bu durum, televizyon ve monitörlerin toplam hizmet ömrünü önemli ölçüde kısaltıyor.

Bozulma nedenleri ve yeni bir yaklaşım

Sorunun temelini anlamak için bilim insanları, diyotun çalışma sürecini gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyan özel bir yöntem geliştirdiler. ixbt.com'a göre, araştırma sırasında cihazın farklı katmanlarında eş zamanlı olarak meydana gelen bozulma süreçleri tespit edildi. Degradasyonun sadece tek bir noktada değil, birkaç katmanda paralel olarak gerçekleştiği anlaşıldı.

Araştırmacılar cihaz içinde şu olumsuz değişimleri kaydettiler:

  • Kuantum noktalarının kendisi elektrik akımı etkisiyle yapısal değişime uğruyor;
  • Diyotun yardımcı katmanları ve bunların birleşim noktaları yavaş yavaş aşınıyor;
  • Çalışma sürecinde hidrojen ve oksijen açığa çıktığı gözlemlendi, ancak bu olayın kesin nedenleri henüz açıklanmadı.
Bu sorunları gidermek için bilim insanları beklenmedik ama etkili bir çözüm önerdiler. Kuantum noktalarını akrilik polimerden yapılmış ultra ince ve şeffaf bir kabukla koruma fikri ortaya atıldı. Bu koruyucu katman, cihaz içindeki yıkıcı süreçleri önemli ölçüde yavaşlatmaya hizmet ediyor.

Bin kat artan dayanıklılık

Yapılan deneyler şaşırtıcı sonuçlar verdi: polimer kabukla kaplanmış mavi kuantum diyotlarının hizmet ömrünün, standart örneklere kıyasla binlerce kat daha uzun olduğu kanıtlandı. Bu, gelecekte QD-LED ekranlı cihazların on yıllarca hizmet verebileceği ve renk parlaklığının zerre kadar azalmayabileceği anlamına geliyor.

Polimer kabuk, kendine has bir koruyucu bariyer görevi görerek elektrik akımı geçişi sırasında kuantum noktalarının ve komşu malzemelerin zarar görmesini engelliyor. Uzmanlara göre bu yöntem, sadece mavi değil, kuantum noktalarına dayalı tüm ışık yayan diyot türlerine uygulanabilir.

Bu keşif, yakın gelecekte daha ince, daha parlak ve en önemlisi daha uzun ömürlü ekranların ortaya çıkmasına yol açacak. Bu teknoloji seri üretime geçerse, Samsung ve LG gibi dev şirketler ürünlerinin kalitesini yeni bir seviyeye taşıma imkanına sahip olacaklar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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