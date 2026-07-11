Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu

·63·Dünya
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu

Köln'deki Johannes-Gisberts-Park'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma büyük bir hava bombası tespit edildi. 500 kilogramlık mühimmat, son günlerde yürütülen özel arama çalışmaları sırasında bulundu.

Uzmanlar öncelikle bölgedeki 150 şüpheli noktayı incelemeye aldı. Daha sonra bunların çoğu güvenli olarak değerlendirildi ve liste 14 noktaya indirildi. Hava bombası bu noktalardan birindeydi.

Bulgu nedeniyle çevrede 500 metrelik bir güvenlik bölgesi oluşturuldu. Sonuç olarak yaklaşık 4300 kişi geçici olarak tahliye edildi.

Johannes-Gisberts-Park yakınında bulunan çocuk hastanesi de boşaltıldı. Hastanede tedavi gören 43 hasta başka hastanelere nakledildi.

Tahliye; anaokulu, Lentpark yüzme havuzu ve botanik bahçesinin faaliyetlerini de etkiledi.

Bomba etkisiz hale getirilirken Köln'de birçok cadde trafiğe kapatıldı. Köprüye giden yollarda da ulaşım kısıtlandı. Ayrıca bir tramvay hattı ve üç otobüs güzergahı geçici olarak durduruldu.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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