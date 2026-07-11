Lamine Yamal'dan Fransa yarı finali öncesi: "Onlardan korkmuyoruz"

·51·Spor
Lamine Yamal'dan Fransa yarı finali öncesi: "Onlardan korkmuyoruz"

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa karşılaşması öncesinde düşüncelerini paylaştı. Barcelona'nın hücum oyuncusu, "La Roja"nın rakiplerinden hiçbir şekilde çekinmediğini ve takımın sadece galibiyete odaklandığını vurguladı. Bu maç, İspanya'nın son 16 yılda turnuvanın yarı finalindeki ilk mücadelesi olacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İspanyollar, çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. Mikel Merino ve Fabian Ruiz'in golleri takıma başarıyı getirirken, Lamine Yamal maçın oyuncusu seçildi. Cope'un haberine göre genç yetenek, maçın hemen ardından Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile oynanacak maça odaklandı.

Tarihsel üstünlük ve psikolojik hazırlık

Fransa turnuvanın ana favorilerinden biri olarak görülse de Lamine Yamal, son karşılaşmalardaki sonuçlara dayanarak özgüvenli konuştu. Ona göre İspanya, son iki maçta "Les Bleus"u mağlup etmeyi başardı ve bu faktör yarı finalde ekstra bir avantaj sağlıyor.

"Biz tam olarak bu aşamaya gelmek, bu seviyedeki maçlarda oynamak ve kazanmak için buradayız. Artık dinlenme ve Fransa maçı hakkında düşünme zamanı. Onlarla son iki karşılaştığımızda kazandık. Dolayısıyla korkacak bir şeyimiz yok" dedi 18 yaşındaki futbolcu.

Yamal ayrıca, Fransa'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkması ya da İspanya'nın onları üst üste üçüncü kez mağlup etmesi ihtimalleri üzerine de konuştu. Takımının şansını yüksek değerlendirerek sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Gol sayısı değil, takımın başarısı önemli

Turnuva boyunca Yamal'ın gol verimliliği konusunda eleştiriler yapıldı. Ancak hücum oyuncusu, kişisel istatistiklerin değil takım başarısının önemli olduğunu vurguluyor. Ona göre gol sayısı, sahadaki genel katkı ve takımın başarısının yanında ikincil planda kalıyor.

"Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsak, kaç gol attığımın veya hiç gol atıp atmadığımın kimsenin umurunda olacağını sanmıyorum. Kazanırsak hepimiz mutlu olacağız, benim için en önemlisi bu" diyor Lamine Yamal. Futbolcu, Euro 2024'teki başarılı performansını hatırlatarak gollerin her zaman bir oyuncunun etkisini ölçen tek kriter olmadığını kanıtladı.

İspanya ile Fransa arasındaki yarı final maçı sadece iki dev takımın karşılaşması değil, aynı zamanda genç yetenekler ile tecrübeli yıldızlar arasında özel bir düello olarak bekleniyor. İspanyol basını bu maçı turnuvanın "erken finali" olarak nitelendiriyor.

ИспанияФранцияLamine YamalЖаҳон ЧемпионатиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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