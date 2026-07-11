Xavi'den Lamine Yamal yorumu: Messi seviyesinde eşsiz bir yetenek olduğunu hemen anladım

·25·Spor
Xavi'den Lamine Yamal yorumu: Messi seviyesinde eşsiz bir yetenek olduğunu hemen anladım

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi, genç yıldız Lamine Yamal'ın takıma gelişi ve ilk antrenmanlardaki izlenimlerini paylaştı. Deneyimli çalıştırıcıya göre, 17 yaşındaki futbolcu sadece takımın değil, dünya futbolunun önümüzdeki 20 yılına damga vuracak bir potansiyele sahip. Xavi, onu kendi döneminde Lionel Messi etrafında oluşan heyecan ve yetenekle kıyasladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

The Athletic için kaleme aldığı makalede Xavi, Lamine Yamal'ın adını ilk kez o henüz Barcelona akademisinde oynarken duyduğunu belirtti. Teknik direktöre göre, kulüp içinde herkes La Masia'da mucizevi bir çocuğun yetiştiğini konuşmaya başlamıştı. Bu durum Xavi'ye, genç Lionel Messi'nin A takıma yükselmeden önceki atmosferini hatırlattı.

Barcelona efsanesi, "Onu görmeden önce hakkında çok şey duymuştum. Tıpkı Leo Messi'de olduğu gibi, insanlar bu çocuk hakkında durmadan konuşuyordu. Bana çok iyi oynayan ve diğerlerinden keskin bir şekilde ayrılan bir genç olduğunu söylemişlerdi. Lamine ile de aynı senaryo tekrarlandı" ifadelerini kullandı.

İlk gözlem ve sürpriz karar

Xavi, Lamine Yamal'ı ilk kez kulüp tarafından kaydedilen bir altyapı maçında izledi. Futbolcu henüz 15 yaşında olmasına rağmen sahada gerçek bir liderlik sergiliyordu. O maçta bir gol atıp iki asist yapmıştı. Teknik direktör, oyuncunun karar verme hızı ve soğukkanlılığının uzmanları hayrete düşürdüğünü belirtti.

Bu olaydan sonra Xavi, genç yeteneğin derhal A takım antrenmanlarına dahil edilmesini istedi. Kulüp yönetimi sözleşme süreçleri nedeniyle biraz beklemesini tavsiye etse de, teknik adam kararında ısrarcı oldu. Yamal'ın becerilerinin çoktan profesyonel futbola hazır olduğunu anlamıştı.

Xavi, "15 yaşında antrenmana geldiğinde, onda farklı bir şey olduğunu görebiliyordunuz. Harika bir dripling yeteneği vardı ve neredeyse hiç hata yapmıyordu. Pozisyon oyunlarında ve A takımla yapılan maçlarda deneyimli bir futbolcu gibi hareket ediyordu. Hazır olduğunu gördüm ve ona ilk çıkışını yapma fırsatını verdim" dedi.

Geleceğin başrol oyuncusu

Lamine Yamal'ın sahadaki hareketleri birçok açıdan Diego Maradona, Pele ve Ronaldo gibi efsanelerin gençliğini anımsatıyor. Uzmanlar, top hakimiyetini ve oyun zekasını yüksek puanlıyor. Şu anda sadece Barcelona'nın değil, İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Xavi makalesinde, Yamal'ın psikolojik olarak da çok güçlü olduğunu vurguladı. Genç futbolcunun şöhret tuzağına düşmeden çalışmaya devam etmesinin onu önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or için ana aday yapacağını düşünüyor. Futbol dünyası yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık ediyor ve bu dönemin Lamine Yamal ismiyle anılması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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