Güney Kore yeni vize türünü başlattı: Kimler 3 yıl yaşayabilir?

·70·Dünya
Güney Kore yeni vize türünü başlattı: Kimler 3 yıl yaşayabilir?

Güney Kore, yabancı uzmanlar için yeni bir fırsat yarattı. Ülke hükümeti, uzaktan çalışan yabancılar yani «dijital göçebeler» için tasarlanan F-1-D (Nomad) vizesini resmen kullanıma sundu.

Yeni düzenlemeye göre, bu vize sahipleri Güney Kore'de yaşarken yurt dışındaki şirketleri için uzaktan çalışmaya devam edebilirler. Bu vize, ülke içinde işe girmeyi gerektirmez ve özellikle iş ile seyahati birleştirmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Daha önce F-1-D vizesi, Ocak 2024'ten Mayıs 2026'ya kadar deneme amaçlı uygulanıyordu. Şimdi ise hükümet, bunu kalıcı hale getirmeye ve şartlarını basitleştirmeye karar verdi.

Güncellenen kurallara göre, başvuru sahipleri için gelir şartları da kolaylaştırıldı. Artık başvuru sahibinin yaşı, yaşamayı planladığı bölge ve nüfusu azalan bölgelere taşınma niyeti dikkate alınıyor. Örneğin, 18-34 yaş arası ve Seul, Incheon ile Gyeonggi bölgeleri dışında yaşamayı planlayan yabancılar, geçen yılki kişi başına düşen gayrisafi milli gelire eşit bir gelire sahip olmaları durumunda bu vizeyi alma hakkına sahip olacaklar. 2025 yılında bu rakam 36.963 ABD doları olarak belirlenmiştir.

Güney Kore Adalet Bakanı Jung Sung Ho, bu programın ülkeye yaratıcı ve yüksek nitelikli uzmanları çekmek, onları Kore yaşamıyla yakından tanıştırmak ve gelecekte ülke kalkınmasına katkıda bulunmaya teşvik etmek amacıyla başlatıldığını vurguladı.

Bir diğer önemli yenilik ise, bu vize ile ülkede kalış süresinin maksimum iki yıldan üç yıla uzatılmış olmasıdır.

Günümüzde bu tür bir programı uygulayan ülkelerin sayısı artmaktadır. Estonya, Portekiz, İspanya, Kazakistan ve Gürcistan da uzaktan çalışan yabancılar için özel vizeler sunmaktadır. Uzmanlara göre, dijital göçebeler için rekabetin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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