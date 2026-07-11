Tataristan'da 46 yolculu otobüs devrildi: Yaralılar hastanede
Tataristan'da gece saatlerinde şehirler arası bir otobüsün karıştığı büyük bir trafik kazası meydana geldi. Samara'dan Naberezhnye Chelny'ye giden otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Otobüste 46 yolcu bulunuyordu. Kaza sonucunda çok sayıda kişi yaralandı, üç kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Otobüs gece saatlerinde devrildi
Kaza, 11 Temmuz'u 12 Temmuz'a bağlayan gece, Közkino–Nurlat karayolu üzerinde, Ibrayevo Kargalı köyü yakınlarında meydana geldi.
Tataristan Acil Durumlar Servisi'ne ihbar yerel saatle 01:25 civarında ulaştı.
İlk belirlemelere göre sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Otobüste 46 kişi vardı
Kaza anında otobüsün içinde:
46 yolcu;
2 sürücü;
2 çocuk bulunuyordu.
Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, reşit olmayan yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.
15 kişi tıbbi yardım talebinde bulundu
Kaza sonrası 15 yolcu tıbbi yardıma ihtiyaç duydu.
Bunlardan:
3'ü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı;
tüm yaralılar Almetyevsk şehrindeki sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Ceza davası açıldı
Olay yerinde kurtarma ekipleri, doktorlar ve diğer acil servis birimleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaza sonrası müdahale çalışmalarına 39 kurtarma personeli, 14 özel araç ve bir ambulans helikopterin katıldığı bildirildi.
Tataristan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi, güvenlik standartlarına uymayan hizmet sunulması maddesi uyarınca ceza davası başlattı.
Uzmanlar, otobüsün yoldan çıkma nedenini belirlemek için soruşturma ve incelemelerine devam ediyor.
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