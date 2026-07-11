Ferran Torres PSG'ye transfer olabilir: Luis Enrique eski öğrencisini Paris'e çağırıyor

·2·Spor
Ferran Torres PSG'ye transfer olabilir: Luis Enrique eski öğrencisini Paris'e çağırıyor

Avrupa futbolunda yeni bir sansasyonel transfer gerçekleşmek üzere. Barcelona forveti Ferran Torres, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain kadrosuna katılmaya yakın. İki kulüp arasındaki görüşmeler ileri bir aşamaya gelmiş durumda ve futbolcunun kendisi de kariyerine Fransa liginde devam etmeye sıcak bakıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Paris kulübü Torres'i transfer etmek için somut adımlar atmaya başladı. Bu transferin ana mimarı PSG teknik direktörü Luis Enrique. İspanyol çalıştırıcı, İspanya milli takımındaki görevi sırasında Ferran Torres ile yakından çalışmıştı ve oyuncunun yeteneklerine büyük değer veriyor.

Finansal sorunlar ve zorunlu ayrılık

Barcelona yönetimi başlangıçta futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlıyordu ancak kulübün mali durumu planları değiştirdi. Marca'nın haberine göre Katalan ekibi, finansal dengeyi sağlamak ve yeni transferlere bütçe yaratmak amacıyla Torres'i satmak zorunda. Futbolcunun mevcut sözleşmesinin sona yaklaşıyor olması da kulübü onu bir an önce elden çıkarmaya zorluyor.

Şu anda Barcelona kadrosundaki rekabetin artması, özellikle Anthony Gordon gibi yeni hücum oyuncularının gelişi, Torres'in ilk 11'deki yerini sorgulatır hale getirdi. Bu nedenle 26 yaşındaki kanat oyuncusu, daha fazla oyun süresi bulabilmek için Paris seçeneği üzerinde ciddi şekilde düşünüyor.

Futbolcunun kendisi şu an için transfer dedikodularına karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Milli takım kampında gazetecilerin sorularını kısa bir şekilde yanıtladı: "Şu an tüm odağım maçlarda. Dış etkenler benim için önemli değil, asıl önemli olan kazanmak". Ancak perde arkasındaki görüşmelerin hızla devam ettiği belirtiliyor.

PSG yönetimi, transferi yeni sezon başlamadan, yani futbolcu tatilden dönmeden önce tamamlamayı hedefliyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Luis Enrique'nin elindeki hücum hattı daha da güçlenecek ve takım içi rekabet artacak. Barcelona ise bu transferden elde edilecek geliri diğer yeni oyuncuların tescili için kullanmayı planlıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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