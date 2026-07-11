ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için güvenlik garantisi olarak hava sahasını kapatma olasılığını dışlamaması, Rusya'da ciddi endişe ve tepkilere yol açtı. Rus siyasetçiler ve askeri uzmanlar, böyle bir adımın doğrudan büyük bir silahlı çatışmaya yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Zamin.uz bu açıklama etrafındaki detayları ve Rus tarafının tutumunu sunmaktadır.

Trump'ın açıklaması: Ukrayna üzerinde hava kontrolü

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri, petrol rafinerileri ve ayrıca Kiev ve Zelenskiy ile yapılacak müzakereler üzerinde durdu.

Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, ülkenin hava sahası üzerinde kontrol sağlama (gökyüzünü kapatma) seçeneğini dışlamadı. Aynı zamanda ABD lideri, anlaşmaya başka yollarla varılması durumunda Washington'un bu tür garantileri vermekten tamamen vazgeçebileceğini de özellikle vurguladı.

Senatör Cabbarov: “Bu, çatışmanın genişlemesi anlamına gelir”

Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Vladimir Cabbarov, Ukrayna üzerindeki hava sahasının olası kapatılmasının çatışmanın keskin bir şekilde genişlemesine yol açabileceğini ve Rusya için ek riskler oluşturabileceğini söyledi. Siyasetçi, bu senaryonun tehlikeli yönlerini şu şekilde açıkladı:

Böyle bir karar, aslında birçok katılımcıyı doğrudan çatışmaya dahil etmek anlamına gelir.

Bu adım, Moskova ile Kiev arasındaki mevcut çatışma çerçevesinin dışına çıkabilir.

Donald Trump, Ukrayna üzerindeki hava sahasını kapatmanın savaş ve çatışmanın genişlemesi anlamına geldiğini tam olarak anlamıyor olabilir.

Askeri uzmanlar, yakın zamanda Amerikan liderine böyle bir adımın olası sonuçlarını açıklayabilirler.

Kremlin'in tutumu ve uzmanların sonuçları

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna gökyüzünü kapatma fikrinin daha önce tartışılmadığını belirtti. Peskov, böyle bir senaryonun NATO güçlerinin katılımını gerektirdiğini ve bunun Rusya'nın çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu vurguladı.

Askeri ve bilimsel çevrelerden uzmanlar da bu konudaki görüşlerini dile getirdiler: