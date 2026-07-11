Arjantin yine uçurumun kenarında mı? Messi ve İsviçre'nin 'beton savunması' karşı karşıya!

Bu gece Dünya Kupası'nda çeyrek final aşaması sona eriyor. Taraftarların merakla beklediği merkez maçlardan birinde, son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvanın en disiplinli ve zorlu takımlarından biri olan İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde İngiltere – Norveç maçının kazananı ile kozlarını paylaşacak.

Zamin.uz Kansas City'de yaşanacak bu büyük dram ve taktiksel çatışma öncesinde en önemli analizi sunuyor.

Maçın zamanı ve yeri: Maç: Arjantin – İsviçre

Tarih ve saat: 12 Temmuz, 06:00

Stadyum: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Arjantin'in iradeli geri dönüşleri ve savunmadaki tehlikeli açıklar

Turnuvanın başında birçok kişi, Arjantin için kolay bir grup ve play-off'ta rahat bir yol hazırlandığına dair teoriler üretmekle meşguldü. Takım gerçekten de grup aşamasında Cezayir, Avusturya ve Ürdün gibi rakiplere karşı hiçbir sorun yaşamadı ve yüzde 100'lük bir sonuçla gruptan çıktı. Ancak play-off'ların başlamasıyla şampiyonlar gerçek sınavlarla yüzleşti:

Yeşil Burun Adaları ile maç (Son 16 turu): Turnuva debutantı, beklenmedik bir şekilde son şampiyonlar için ilk ciddi engel haline geldi. Adalılar, normal sürede ünlü rakiplerine karşı direnç gösterdi ve Arjantin ancak uzatmalarda 3:2'lik skorla galibiyeti koparabildi.

Mısır ile drama (Son 16 turu): Bu karşılaşma şimdiden Dünya Kupası tarihine geçti. 'Albiceleste', 79. dakikaya kadar 0:2 gerideydi. Sadece maçın sonunda atılan üç gol, takıma mucizevi ve iradeli bir galibiyet getirdi.

Bir yandan, bu tür geri dönüşler futbolcuların özgüvenini pekiştiriyor. Diğer yandan ise Lionel Scaloni'nin öğrencilerinin savunmadaki sorunları açıkça görülüyor. Arjantin açık bir oyun sergileyerek rakiplerine çok fazla fırsat veriyor. Özellikle önde kurulan savunma hattı, kendi ceza sahalarına doğru tehlikeli akınlara neden oluyor. Eğer Lionel Messi yüksek formunu korumasaydı, bu takım çoktan turnuvadan elenmiş olurdu.

İsviçre — favorilerin geleneksel kâbusu

İsviçre milli takımı ise, Arjantin'in aksine, savunmada son derece düzenli ve disiplinli bir oyunla çeyrek finale kadar geldi.

Son 16 turunda Avrupalılar, yaklaşık iki saat boyunca Kolombiya'nın hızlı forvetlerini tamamen kilit altında tuttular. Rakibinin oyununu oynamasına izin vermeyen İsviçre, penaltı atışları sonucunda galip gelerek, 1954'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İsviçre, ezelden beri devler için en zorlu rakip olmuştur. Bu takım parlak bir izlenim bırakmayabilir ancak rakibin üstünlüklerini etkisiz hale getirme konusunda mükemmeldir.

2014'teki dehşet tekrarlanacak mı?

Bu iki takımın karşılaşması denince akla ister istemez 2014 Dünya Kupası geliyor. O zaman da Arjantin, İsviçre engelini ancak 118. dakikada Angel Di Maria'nın attığı golle zorlukla aşabilmişti. O maçta da Avrupalılar orta sahayı 'betonlamış' ve Arjantin'i sadece bireysel yeteneklere güvenmeye zorlamıştı.

Arjantin milli takımı, kontra ataklara dayalı açık oyunlarda kendini iyi hissediyor ancak topu tamamen rakibe bırakıp ikinci bölgede bekleyen 'otobüs' takımlara karşı her zaman büyük sorunlar yaşıyor. İsviçre ise tam olarak böyle bir rakip.

Sonuç olarak: Arjantin bu turnuvada iki kez uçurumun kenarından döndü (Yeşil Burun Adaları ve Mısır maçlarında sadece kalite farkı işe yaradı). Şimdi ise karşılarında favorileri nasıl durduracağını iyi bilen gerçek bir taktik takımı var. Scaloni'nin takımının dayanıklılık rezervinin çok yüksek olmadığı görüldü. Ancak Arjantin'de Messi var ve bu en büyük silah henüz bu turnuvada son sözünü söylemedi.