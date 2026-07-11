Manchester City, genç yetenek Jeremy Monga'yı Arsenal'in elinden kaptı

İngiltere şampiyonu Manchester City, transfer piyasasında en büyük rakiplerinden biri olan Londra ekibi Arsenal'e beklenmedik bir darbe indirdi. "City", Leicester City'nin 17 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy Monga'nın transferini resmen tamamladı. Anlaşmanın toplam bedeli 10 milyon sterlin olup, genç futbolcunun gelecekteki performansına bağlı olarak bonuslarla artabilir. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

İlginç olan şu ki, bu transfer yarışında uzun süre Arsenal öndeydi. Londra ekibi tüm yaz boyunca futbolcuyla görüşmeler yürüttü ve anlaşmaya çok yaklaştı. Ancak Manchester City son anda sürece dahil olarak transferi kendi lehine sonuçlandırmayı başardı. Monga, 17. yaş gününü kutladığı hafta Manchester kulübüyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

A takıma doğrudan geçiş

Birçok genç yeteneğin aksine, Jeremy Monga Manchester City akademisine veya genç takımına gönderilmeyecek. Kulüp yönetimi onu doğrudan A takım antrenmanlarına dahil etmeye karar verdi. Bu karar, futbolcunun tercihinde büyük rol oynadı; çünkü Etihad Stadyumu'nda yeteneklerini yıldızlarla birlikte geliştirme fırsatını çok değerli buldu.

ixbt.com'un haberine göre, bu transferde Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca önemli bir rol oynadı. Uzman isim, daha önce Leicester City'de görev yaptığı dönemde Monga'nın potansiyelini yakından gözlemlemişti. Futbolcu, Nisan 2025'te henüz 15 yaşındayken profesyonel futbola adım atarak lig tarihinin en genç oyuncularından biri olmuştu.

"Manchester City'nin ilgilendiğini duyduğumda, bunun benim için en doğru karar olduğunu hemen anladım. Son 10 yılda İngiltere'nin en iyi kulübü haline gelen bir takımın parçası olmak, her genç futbolcu için gerçekleşen bir rüyadır. Burada Phil Foden ve Nico O’Reilly gibi gençlere şans verilmesi beni motive etti", diyor Monga ilk röportajında.

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana da yeni transfer hakkında görüşlerini dile getirdi. Viana, kulübün Jeremy'yi uzun süredir takip ettiğini ve Leicester City formasıyla sergilediği performansın scoutların gözünden kaçmadığını belirtti. Viana, kulübün genç kanat oyuncusunun büyük potansiyelini gerçekleştirmesi için her türlü desteği sağlayacağını ifade etti.

Bu transfer, Manchester City'nin sadece bugünü değil, geleceği de düşünen güçlü kadro oluşturma stratejisinin bir parçasıdır. Jeremy Monga gibi bir yeteneğin kadroya katılmasıyla takımın hücum hattındaki rekabetin daha da artması bekleniyor.