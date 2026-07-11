Atletico Madrid kadrosunu Danimarka milli takımının yıldızıyla güçlendirdi

·48·Spor
Atletico Madrid kadrosunu Danimarka milli takımının yıldızıyla güçlendirdi

İspanyol devi Atletico Madrid, yaz transfer dönemindeki bir diğer önemli hamlesini tamamladı. Madrid ekibi, Portekiz'in Sporting CP takımının kaptanı Morten Hjulmand'ın transferini resmen duyurdu. Bu transfer, Madrid kulübü için orta sahayı güçlendirme yolunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, bu anlaşma Atletico'ya 40 milyon Euro'ya mal oldu. 27 yaşındaki Danimarkalı ön libero, Madrid'de sağlık kontrolünden başarıyla geçerek kulüple 30 Haziran 2031 tarihine kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu, Diego Simeone'nin ekibinin yeni sezon öncesi yaptığı en büyük transferlerden biri oldu.

Simeone sistemindeki yeni dayanak noktası

Atletico yönetimi ve teknik heyeti, ön libero pozisyonu için Wolverhampton temsilcisi Joao Gomes dahil olmak üzere birçok adayı değerlendirmişti. Ancak nihai tercih Morten Hjulmand'dan yana kullanıldı. Kulübün resmi açıklamasında futbolcunun fiziksel gücü, top kapma becerisi ve oyunu okuma yeteneği özellikle vurgulandı.

Hjulmand'ın sahadaki zekası ve pas isabet oranı, Diego Simeone'nin taktiksel şemalarında kilit bir rol oynaması bekleniyor. Onun gelişi, takımda Koke, Pablo Barrios ve Johnny Cardoso gibi oyuncular arasındaki rekabeti daha da artıracak. Bu durum, Atletico için hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde ek fırsatlar yaratacak.

Deneyimli kaptanın kariyer yolu

Morten Hjulmand profesyonel kariyerine Danimarka'nın Kopenhag akademisinde başladı, ardından Avusturya'nın Admira Wacker kulübünde deneyim kazandı. Asıl yükselişi İtalya'nın Lecce kulübünde gerçekleşti. Hjulmand, 23 yaşında takım kaptanı olarak Serie A tarihine Francesco Totti'den sonraki en genç ikinci kaptan olarak geçti.

Sporting CP formasıyla 141 maça çıkan oyuncu, iki Portekiz şampiyonluğu ve bir kez de Portekiz Kupası kazandı. Uluslararası arenada ise Danimarka milli takımı formasıyla 27 maça çıktı. Farklı liglerdeki zengin deneyiminin, İspanyol futboluna daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacağı şüphesiz.

Şu anda futbolcu Atletico tesislerini ziyaret etti ve yeni takım arkadaşlarıyla sezon öncesi antrenmanlarına katıldı. Madridli taraftarlar, Hjulmand'ın sahadaki savaşçı ruhunun Simeone felsefesiyle tam uyum sağlayacağına inanıyor. Bu transfer, Atletico Madrid'in bu sezon kupalar için ciddi bir mücadele verme niyetinde olduğunun bir göstergesi.

Атлетико МадридTransferМортен ХьюлманнLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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