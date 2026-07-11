Bu gece müthiş bir kapışma: Haaland, Kane'e karşı ve İngilizlerde ciddi bir kriz var!

Bu gece Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona eriyor. İlk olarak Harry Kane liderliğindeki İngiltere, turnuvanın sürpriz takımı Norveç ile karşı karşıya gelecek; gecenin ilerleyen saatlerinde ise son şampiyon Arjantin, İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerin galipleri yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

Zamin.uz Miami'de gerçekleşecek bu dev maç öncesindeki en önemli detayları sunar.

Maçın zamanı ve yeri: Maç: Norveç – İngiltere

Tarih ve saat: 12 Temmuz, 02:00

Stadyum: Hard Rock Stadium (Miami)

Norveç sadece Haaland'dan ibaret değil

Turnuvanın başında çoğu kişi Norveç'i sadece tek bir oyuncuya bağlı bir takım olarak görüyordu. Ancak grup aşaması ve play-off'taki ilk maçlar, teknik direktör Stole Solbakken'in çok iyi ve uyumlu bir takım oluşturduğunu kanıtladı. Turnuva boyunca Norveç'e yönelik bakış açısı sürekli değişti.

Özellikle Brezilya karşısında alınan galibiyet o kadar ikna ediciydi ki, Erling Haaland iki gol atmasına rağmen bu başarının sadece onun dehasının bir ürünü olmadığı görüldü. O maçta takımın tüm oyuncuları harika bir izlenim bıraktı. İskandinavlar, ünlü rakiplerine karşı oyun anlamında da üstünlük kurarak onları sadece kontra ataklara zorladı ve kendi fırsatlarını soğukkanlılıkla değerlendirdi. Aynı zamanda Brezilya'nın yıldızı Vinicius tamamen etkisiz hale getirildi.

Teknik direktör Stole Solbakken, Norveç'in başından beri topa sahip olmak ve oyunu kontrol etmek için sahaya çıktığını vurguluyor. Takım, uzun süreli baskı altında olsa bile atakları merkez savunmacıları aracılığıyla başlatmaktan çekinmiyor. Bu nedenle yaklaşan maçta kimin favori olduğunu söylemek zor. Kağıt üzerinde İngiltere favori olsa da, Norveç bunu sahada boşa çıkarma potansiyeline sahip.

Müthiş düello: Haaland, Kane'e karşı

Çoğu kişi bu maça, dünyanın şu anki en güçlü iki forvetinin karşı karşıya gelmesi prizmasından bakıyor. Her iki forvet de turnuvayı çok yüksek seviyede geçiriyor:

Erling Haaland: 4 maçta 7 gol attı.

Harry Kane: 6 golü bulunuyor.

Bu iki golcünün kapışmasını izlemek çok ilginç olacak, ancak oyun sadece onların mücadelesinden ibaret değil.

İngiltere'nin hedefi büyük ama Tuchel'in ciddi bir sorunu var

İngiltere'nin mevcut jenerasyonu son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar ulaştı. 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda ise geleceğin finalisti Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda etmişti. Bu kez Thomas Tuchel'in takımı, Dünya Kupası'nda en yüksek sonuçları elde etmeyi hedefliyor ve çeyrek finalde durmak istemiyor.

İngilizler neredeyse her maçta direnç göstermek zorunda kalıyor; grupta Hırvatistan, play-off'ta ise Kongo DC ve Meksika ile oynanan maçlar çok zor geçti. Bu maçlarda savunma hattı hakkında bazı soru işaretleri oluşsa da takım genel formunu koruyor.

Ancak Norveç maçı öncesinde İngilizlerin sağ bek pozisyonunda ciddi bir kadro krizi yaşanıyor:

Bu bölge için ana aday olan Reece James sakatlandı. Onun yerini alması beklenen Spence'in de sağlık sorunları ortaya çıktı. Üçüncü aday olan Quansah ise Meksika maçında kırmızı kart görerek 2 maç ceza aldı.

Artık Thomas Tuchel, bu sorunlu pozisyonu ön liberolardan biriyle kapatmak gibi radikal önlemlere başvurmak zorunda kalabilir.

Haaland'ı durdurmanın 'gizli' planı

Thomas Tuchel'in Norveç maçı için öncelikle Haaland'ı takım arkadaşlarından koparmaya yönelik özel bir plan hazırladığı kesin. Bunun için iki orta saha oyuncusunun, tehlikeli forvete atılacak pas yollarını kapatmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

Ancak Erling Haaland tüm maç boyunca görünmez olup aniden patlama yaparak rakip kaleyi sarsabilir. Bu yüzden İngiliz savunmacıların maçın ilk dakikasından itibaren dikkatlerini bir saniye bile kaybetmemeleri gerekiyor.